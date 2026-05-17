Trump po rozhovore s izraelským premiérom pritvrdil: Irán sa má poponáhľať, lebo z neho nič neostane

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Donald Trump varoval Irán pred vážnymi následkami.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. „Iránu dochádza čas a mali by sa radšej poponáhľať, a to RÝCHLO, inak z nich nezostane nič. ČAS JE ROZHODUJÚCI!,“ napísal americký prezident.

Trump telefonoval s Netanjahuom

Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanjahu spolu večer telefonovali. Podľa správ v hebrejských médiách lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny.

Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Spojené štáty si stanovili päť kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky.

Trump verí v dohodu

Podľa zdrojov televízie Kešet 12 Trump stále verí, že Irán chce uzavrieť dohodu a očakáva, že v nasledujúcich dňoch predloží aktualizovaný návrh. V rozhovore s izraelským premiérom však odmietol špecifikovať termín pre rokovania a pohrozil tvrdšími vojenskými krokmi, ak Irán nesplní požiadavky USA týkajúce sa iránskeho jadrového programu.

„Chceme uzavrieť dohodu, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chceli mať,“ povedal Trump podľa zdrojov. „Ak za nami neprídu s lepšou ponukou, zasiahneme ich tvrdšie, než doteraz,“ dodal údajne Trump.

