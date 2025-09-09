Tragédia pri Drienovci má dohru: Polícia začala vo veci trestné stíhanie, vodič kamióna prišiel o vodičský preukaz

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Nina Malovcová
TASR
Polícia začala trestné stíhanie a zisťuje, či išlo o defekt alebo chybu vodiča.

Trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a trestného činu ublíženia na zdraví začala polícia v súvislosti s pondelkovou (8. 9.) tragickou dopravnou nehodou kamióna a autobusu pri Drienovci v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

K nehode došlo na rovnom úseku cesty I/16. Autobus, v ktorom bolo okrem vodiča 32 cestujúcich, smeroval od Turne nad Bodvou do obce Drienovec. Kamión išiel v opačnom smere. Jeho vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru.

Vodič tvrdí, že dostal defekt

„Vodič nákladného vozidla mal počas dokumentovania udalosti policajtom uviesť, že dostal defekt, následkom čoho prešiel do protismeru a tam narazil do autobusu. To, či sa skutočne defekt, nevyhovujúci technický stav alebo iné okolnosti podpísali pod vznik tejto dopravnej nehody, určí až ďalšie vyšetrovanie a znalecké dokazovanie,“ uviedla Ivanová.

Foto: Facebook/Polícia SR – Košický kraj

Tridsaťsedemročnému vodičovi nákladného auta na mieste zadržali vodičský preukaz. Dychová skúška aj orientačný test na zistenie drog boli u neho negatívne. U vodiča autobusu, ktorý v nemocnici zraneniam podľahol, bude prípadné požitie návykových alebo omamných látok zisťované počas nariadenej pitvy.

Vyšetrovanie pokračuje

Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie. Autobus aj nákladné auto boli zaistené a budú podliehať expertíznemu skúmaniu. „Vyšetrovanie tejto rozsiahlej dopravnej nehody naďalej pokračuje, do priebehu vyšetrovania budú pribratí znalci z rôznych odvetví,“ doplnila.

Foto: Facebook/Polícia SR – Košický kraj

Polícia zároveň zdieľa prosbu Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach a rovnako žiada o ohľaduplnosť voči príbuzným zranených a pozostalým, ale aj vodičovi nákladného vozidla. Zdôrazňuje, že zisťovanie detailov a pocitov či zdieľanie fotografií z miesta nehody i zo života nebohého vodiča autobusu môže byť pre zúčastnených veľmi traumatizujúce.

K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. O život pri nej prišiel 63-ročný vodič autobusu. Ďalších 33 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. UNLP v Košiciach v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čierny deň na slovenských cestách: V Trnavskom kraji došlo k vážnej nehode, vodiča transportoval vrtuľník…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac