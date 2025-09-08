V autobuse bolo pri zrážke 33 ľudí: Po nehode pri Drienovci hlásia viac ako 30 zranených, vodič autobusu zomrel

Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti. Záchranná služba Košice (ZSKE) zaevidovala viac ako 30 zranených osôb.
„Na mieste sa nachádzalo celkovo 34 ranených osôb, z ktorých boli dvaja pacienti v kritickom stave. Ďalej posádky ošetrili deväť ranených so stredne závažnými poraneniami a 23 osôb boli takzvaní zelení pacienti, ktorí utrpeli len poranenia ľahšieho stupňa alebo boli bez poranení,“ spresňuje ZSKE na sociálnej sieti.
Vodič zostal zakliesnený
V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča, ktorý nehodu neprežil. „Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza HaZZ.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.
UNLP v Košiciach aktivovala traumatologický plán
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v súvislosti s pondelkovou dopravnou nehodou pri Drienovci v okrese Košice-okolie aktivovala traumatologický plán. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
„Do UNLP priviezli z miesta nehody spolu 21 zranených, z nich dvaja utrpeli veľmi vážne zranenia. Jeden pacient po prevoze vrtuľníkom napriek profesionálnemu prístupu našich zdravotníkov, žiaľ, zomrel. Štyria pacienti utrpeli stredne ťažké poranenia. Ostatných pacientov s ľahkými zraneniami priviezol na naše urgentné príjmy evakuačný autobus,“ spresnila.
Dvaja pacienti skončili v Rožňave
Zdravotníci nemocnice v košickej Šaci zas po nehode vyšetrili na urgentnom príjme päť dospelých pacientov s rôznymi typmi poranení vrátane poranení horných končatín, hlavy a povrchových odrenín.
„Všetkým pacientom bola okamžite poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. V súčasnosti prebiehajú komplexné vyšetrenia, monitorujeme zdravotný stav pacientov a zabezpečujeme potrebné terapeutické postupy. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili ich stabilizáciu a čo najrýchlejšie zotavenie,“ uviedla manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková.
Tragická nehoda pri Drienovci
Do nemocnice v Rožňave boli napokon privezení dvaja pacienti, a to so stredne ťažkými zraneniami. „Momentálne je ich zdravotný stav stabilizovaný. Jeden z pacientov zostáva hospitalizovaný v nemocnici, druhý pacient bude prevezený na špecializované pracovisko,“ povedala pre TASR Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK.
K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Nehoda si doposiaľ vyžiadala jednu obeť, ktorou bol vodič autobusu, a viac ako 30 zranených.
