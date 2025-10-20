Toto divákov určite nepoteší: Obľúbená televízia končí s voľným vysielaním zadarmo, takéto máte možnosti

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Toto rozhodnutie ovplyvní širokú skupinu televíznych divákov.

Spoločnosť Towercom informuje, že od 1. januára 2026 dôjde k zmene v ponuke voľného televízneho vysielania cez anténu. Napriek niekoľkomesačným rokovaniam sa nedohodla na komerčných podmienkach s Joj Group. Tá tak nepredĺži zmluvu na šírenie programových služieb Joj SD, Joj Plus SD, Wau SD a Joj24 HD v režime voľného vysielania zadarmo. Rozhodnutie televízie Joj spoločnosť Towercom rešpektuje.

„Našou prioritou zostáva zabezpečiť, aby voľne šírená televízia zadarmo bola aj naďalej stabilnou, dostupnou a spoľahlivou platformou pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Momentálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi partnermi, ktorí prejavili záujem využiť potenciál voľne dostupného vysielania,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Towercom Marcel Šatanek.

Iné možnosti

Toto rozhodnutie ovplyvní širokú skupinu televíznych divákov, ktorí tak od januára budúceho roka nebudú mať možnosť spomínané programové služby sledovať voľne a zadarmo. Spoločnosť však zároveň zdôrazňuje, že tieto vybrané programové služby neodchádzajú z terestriálneho vysielania ako takého (DVB-T/DVB-T2), ale iba z ponuky voľne vysielaných televíznych programov.

Napriek tomu budú mať diváci možnosť naďalej sledovať programy televízie Joj cez anténu (terestriálne) prostredníctvom služby Plustelka.

Samotná televízia taktiež informuje, že zmena sa týka výhradne domácností, ktoré prijímajú stanice JOJ SD, PLUS SD, WAU SD a JOJ 24 v rámci voľného šírenia a divákom ponúka napríklad možnosť sledovania cez streamovacia službu JOJ Play, kde budú môcť kanály naďalej sledovať bezplatne. Ďalšími možnosťami sú Plustulka, satelitní či kábloví operátori a IPTV/OTT.

„Rozumieme, že zmena môže vyvolať otázky. Počas celého prechodného obdobia budeme k dispozícii s praktickými návodmi a podporou na našom webe. Naším cieľom je, aby každý divák jednoducho pokračoval v sledovaní JOJ bez prerušenia,“ dodáva Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group.

