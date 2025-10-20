Policajná inšpekcia začala vyšetrovanie: Zisťuje, čo robil krajský policajný riaditeľ pri nehode Pavla Gašpara

Foto: Facebook - Polícia SR - Nitriansky kraj / SITA - Milan Illík

Nina Malovcová
Poslankyňa Bajo Holečková upozorňuje na nezrovnalosti.

V prípade nehody Pavla Gašpara sa objavuje ďalšia záhadná situácia. Policajná inšpekcia skúma, prečo sa na mieste objavil krajský policajný riaditeľ Branislav Hajnovič. Na jeho účasť upozornila poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS), ktorá v súvislosti s prípadom vypovedala.

Tvrdí, že vysvetlenia Hajnoviča a vedenia SIS si navzájom odporujú. „Ohľadom prítomnosti pána Hajnoviča na mieste nehody sú viaceré nejasnosti. Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd,“ uviedla poslankyňa Martina Bajo Holečková na sociálnej sieti.

Časové nezrovnalosti v dvoch verziách

Pavol Gašpar v rozhovore pre Joj24 povedal, že Branislav Hajnovič dorazil na miesto až dve a pol hodiny po nehode, keď už tam policajti vykonávali vyšetrovanie. Tento rozpor má podľa poslankyne vyriešiť práve inšpekcia.

Pavol Gašpar ďalej tvrdí, že z miesta nehody nikomu netelefonoval, hoci existujú fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje. Som rada, že sa policajná inšpekcia tejto kauze venuje, a chcem veriť, že ju aj poctivo vyšetrí,“ doplnila Bajo Holečková, ktorá ako prvá upozornila na prítomnosť Hajnoviča na mieste nehody.

Podľa nej ide o vážnu vec, ktorá musí byť dôkladne objasnená, pretože verejnosť má právo vedieť, prečo sa jeden z najvyšších policajných predstaviteľov nachádzal na mieste nehody a v akom postavení tam vystupoval.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko môže mať ďalší problém: Holandskému parlamentu sa nepáči novela ústavy. Chcú nás žalovať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac