Policajná inšpekcia začala vyšetrovanie: Zisťuje, čo robil krajský policajný riaditeľ pri nehode Pavla Gašpara

V prípade nehody Pavla Gašpara sa objavuje ďalšia záhadná situácia. Policajná inšpekcia skúma, prečo sa na mieste objavil krajský policajný riaditeľ Branislav Hajnovič. Na jeho účasť upozornila poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS), ktorá v súvislosti s prípadom vypovedala.
Tvrdí, že vysvetlenia Hajnoviča a vedenia SIS si navzájom odporujú. „Ohľadom prítomnosti pána Hajnoviča na mieste nehody sú viaceré nejasnosti. Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd,“ uviedla poslankyňa Martina Bajo Holečková na sociálnej sieti.
Časové nezrovnalosti v dvoch verziách
Pavol Gašpar v rozhovore pre Joj24 povedal, že Branislav Hajnovič dorazil na miesto až dve a pol hodiny po nehode, keď už tam policajti vykonávali vyšetrovanie. Tento rozpor má podľa poslankyne vyriešiť práve inšpekcia.
„Pavol Gašpar ďalej tvrdí, že z miesta nehody nikomu netelefonoval, hoci existujú fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje. Som rada, že sa policajná inšpekcia tejto kauze venuje, a chcem veriť, že ju aj poctivo vyšetrí,“ doplnila Bajo Holečková, ktorá ako prvá upozornila na prítomnosť Hajnoviča na mieste nehody.
Podľa nej ide o vážnu vec, ktorá musí byť dôkladne objasnená, pretože verejnosť má právo vedieť, prečo sa jeden z najvyšších policajných predstaviteľov nachádzal na mieste nehody a v akom postavení tam vystupoval.
