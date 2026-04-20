Referendum bude, ale nie o voľbách: Pellegrini vyhlásil termín a vyradil spornú otázku

Navrhovaná prvá otázka referenda požadujúca, aby Národná rada SR prijala uznesenie s cieľom skrátiť volebné obdobie a určiť termín volieb, je v rozpore s ústavou. Referendum s touto otázkou preto nie je možné vyhlásiť.
Prezident SR Peter Pellegrini zároveň oznámil, že vyhlási referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda.
Prezident Peter Pellegrini o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.
O čom sa bude hlasovať
Voliči budú v referende hlasovať o dvoch otázkach: „Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v aktuálnom znení?“ a „Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Navrhovaná otázka, ktorá podľa prezidenta nespĺňa podmienky na vyhlásenie, znela: „Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR prijala uznesenie, ktorým skráti svoje IX. volebné obdobie a deň predčasných volieb do Národnej rady SR určí tak, aby sa konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda?“.
Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
