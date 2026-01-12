Timothée Chalamet porazil DiCapria s novým filmom, ktorý ste ešte nevideli. Má vysoké hodnotenie 87 %

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Ak milujete kvalitné snímky, máme pre vás tip.

Herec Timothée Chalamet sa môže pochváliť ďalším veľkým úspechom. Na odovzdávaní Zlatých glóbusov porazil Leonarda DiCapria a uchmatol si ocenenie v kategórii „Najlepší herec v komédii alebo muzikáli“ za účinkovanie v snímke Veľký Marty (Marty Supreme).

Stal sa tak najmladším víťazom v tejto kategórii vôbec, podotkol The Economic Times. Treba však dodať, že filmu Leonarda DiCapria s názvom Jedna bitka za druhou (One Battle After Another) sa mimoriadne darilo a práve on si na svoj účet pripísal víťazstvo v najviac kategóriách.

Diváci sú nadšení

Film Veľký Marty sleduje v hlavnej úlohe mladého Martyho, ktorý sa túži stať šampiónom v stolnom tenise a svojím cieľom sa stáva až posadnutým.

Na ČSFD snímke svieti vysoké hodnotenie 87 %, na portáli IMDb rating 8,2/10 a objavila sa hádam vo všetkých prestížnych zoznamoch najlepších filmov minulého roka. Dokonca sa o ňom kladne vyjadril aj filmový kritik Michal Korec, ktorý pre interez vyzdvihol v tejto snímke predovšetkým herecký výkon Chalameta.

„Vo filme Veľký Marty dominuje najmä herecký výkon Timothéa Chalameta, ale aj dravá réžia Josha Safdieho. Prinášajú príbeh mladíka, ktorý chce preraziť vo svete stolného tenisu za každú cenu, až balansuje na pomedzí zvodníka, krimipodvodníčka, a to všetko vo výbornej atmosfére 50. rokov minulého storočia,“ opísal.

Únia filmových distribútorov vo svojom pláne premiér uvádza, že snímka Veľký Marty sa dočká slovenskej kinopremiéry 5. februára 2026.

