Zabudnite na ostré línie: Nová francúzska manikúra je jemná, prirodzená a ideálna pre minimalistky

Jar síce väčšinou patrí pestrým farbám, no tentoraz sa o slovo hlási úplný opak – jemnosť a minimalizmus, čo poteší najmä ženy, ktoré hľadajú krásu v jednoduchosti.
Nový trend v manikúre je jasným dôkazom toho, že v jednoduchosti je skutočná krása. Magazín Vogue vyzdvihuje hit tejto sezóny, ktorým je takzvaná „cloudy“ francúzska manikúra. Ide o jemnejšiu a akoby „rozmazanejšiu“ verziu klasiky, ktorá nepôsobí tak tvrdo. Podobne ladený, nenápadný, ale veľmi elegantný štýl momentálne valcuje nechtové salóny po celom svete.
Jemná revolúcia klasiky
Trend „cloudy French“ na seba strhol pozornosť najmä po tom, čo ho na červenom koberci počas Zlatých glóbusov predviedla Zoe Kravitz. O jej vizáž sa vtedy postarala renomovaná Chanel nail artistka Betina Goldstein, známa svojím citom pre detail a modernú estetiku.
Hlavný rozdiel oproti tradičnej „francúzskej“ manikúre je v tom, že výsledok nepôsobí ostro ani kontrastne. Cieľom je totiž dosiahnuť jemný, akoby zahmlený efekt, ktorý vyzerá veľmi prirodzene a elegantne.
