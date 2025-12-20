Leonardo DiCaprio si zakrýva tvár a nosí rúško: Ľudia si myslia, že s ňou niečo má, herec objasnil dôvod

Nadnesene môžeme povedať, že na svete sú len dva typy celebrít – tie, ktoré pozornosť zbožňujú a vyhľadávajú, aj za cenu vyvolania škandálov, a potom druhá skupina, ktorá sa snaží strážiť si svoje súkromie a na verejnosti nevytŕčať z davu. Milovaný herec Leonardo DiCaprio patrí medzi ňu.
Keď sa Leonardo DiCaprio objaví na ulici, snaží sa pred davmi fanúšikov a fotografov ukrývať, ako sa len dá. V uplynulých dňoch sa v zahraničných médiách často skloňovalo, čo je dôvodom toho, že si často zakrýva tvár šiltovkou alebo prečo si ponechal z čias pandémie zvyk nosiť na verejných priestranstvách rúško.
Magazín Time označil DiCapria za zabávača roka a pri tejto príležitosti ho aj vyspovedal, priblížil Mail Online. A reč padla okrem iného aj na to, aké je pre neho dôležité súkromie.
Opísal, že sa drží filozofie, podľa ktorej vyjde medzi ľudí len v prípade, že má čo povedať alebo čo ukázať. Ak to tak nie je, snaží sa držať v ústraní. „Milujem to, čo robím, a mám pocit, že najlepší spôsob, ako mať dlhú kariéru, je nebyť ľuďom neustále na očiach,“ dodal. A práve preto sa na seba nesnaží nasilu upozorňovať.
Je to on?
Ako to už medzi fanúšikmi býva, aj v tomto prípade zapracovala ich bujná fantázia a objavili sa dokonca teórie o tom, že muž, ktorý sa vyskytuje na verejnosti a pripisuje sa mu totožnosť Leonarda DiCapria, ním v skutočnosti nie je, spomína bulvárny portál Metro.
Ako príklad uvádza svadbu Jeffa Bezosa a Lauren Sánchez, ktorá sa konala v júni a kde ho fotografi zachytili so zahalenou tvárou. Niektorí žartovali o tom, či postúpil plastickú operáciu, alebo že sa snaží skryť, že odrazu dramaticky zostarol. Ide však len o obyčajné klebety, ktoré s realitou nemajú nič spoločné.
Darí sa mu
Tento rok sme si mohli vychutnať najnovšiu snímku, v ktorej sa DiCaprio predstavil v hlavnej úlohe a ako môžeme vidieť, stále vyzerá k svetu. Jedna bitka za druhou (One Battle After Another) sa v mnohých rebríčkoch skloňuje ako film roka a získal celý rad nominácií na Zlaté Glóbusy či filmové ceny Critics Choice Awards, kde môže zožať veľké úspechy.
Teraz nám zostáva len v napätí čakať, ako na snímku zareaguje porota Akadémie filmových umení a vied, a či si Leonardo DiCaprio odnesie svoju druhú sošku Oscara vo svojej kariére. Tú prvú získal len v roku 2016, za svoj výkon vo filme Revenant Zmŕtvychvstanie, aj keď podľa mnohých ju mal dostať už dávno predtým.
Nahlásiť chybu v článku