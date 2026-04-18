Developer skoro plakal, starenke za pozemok núkal milión: Odmietla, aj keď začali stavať

Pozoruhodná podobnosť príbehu Edith Macefieldovej s obľúbenou pixarovou rozprávkou Hore (Up) lákala na miesto množstvo zvedavcov. Tí ozdobili dom balónmi a nechávali odkazy plné dojatia a podpory.
Spojenie medzi skutočným príbehom z mesta Seattle a filmom je naozaj náhodné. Verte alebo nie, na známom filme sa pracovalo dávno predtým, než Macefieldová odmietla ponuku jedného milióna dolárov za svoj dom, v ktorom prežila posledných 50 rokov života. O jej príbehu napísal The Guardian.
Chcela dožiť na mieste, kde strávila väčšinu života
V roku 2007 vtedy 87-ročná žena odmietla lákavú ponuku developera, ktorý chcel na pozemku postaviť nákupné centrum. Okolo jej domu postupne vyrástli komerčné budovy – na jednej strane obchod s oblečením, na druhej posilňovňa LA Fitness.
Nepresvedčil ju ani fakt, že mala získať astronomický milión dolárov, čo je 848-tisíc eur.
Po smrti ženy sa osud rozprávky a domu preplietol, keď naň miestny publicista v rámci propagácie filmu pripevnil balóny. Keďže hlavný hrdina vo filme uniká z civilizácie tak, že nafúkne viac než 10-tisíc balónov a vzlietne spolu s domom, paralela bola výstižná a mala výrazný vizuálny účinok.
Samotná majiteľka nikdy nestála o peniaze, pozornosť ani publicitu. Chcela jednoducho dožiť na mieste, kde strávila väčšinu svojho života.
Nahlásiť chybu v článku