Developer skoro plakal, starenke za pozemok núkal milión: Odmietla, aj keď začali stavať

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
V roku 2007 vtedy 87-ročná žena odmietla lákavú ponuku developera, ktorý chcel na pozemku postaviť nákupné centrum.

Pozoruhodná podobnosť príbehu Edith Macefieldovej s obľúbenou pixarovou rozprávkou Hore (Up) lákala na miesto množstvo zvedavcov. Tí ozdobili dom balónmi a nechávali odkazy plné dojatia a podpory.

Spojenie medzi skutočným príbehom z mesta Seattle a filmom je naozaj náhodné. Verte alebo nie, na známom filme sa pracovalo dávno predtým, než Macefieldová odmietla ponuku jedného milióna dolárov za svoj dom, v ktorom prežila posledných 50 rokov života. O jej príbehu napísal The Guardian.

Chcela dožiť na mieste, kde strávila väčšinu života

V roku 2007 vtedy 87-ročná žena odmietla lákavú ponuku developera, ktorý chcel na pozemku postaviť nákupné centrum. Okolo jej domu postupne vyrástli komerčné budovy – na jednej strane obchod s oblečením, na druhej posilňovňa LA Fitness.

Nepresvedčil ju ani fakt, že mala získať astronomický milión dolárov, čo je 848-tisíc eur.

Foto: Ben Tesch, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Po smrti ženy sa osud rozprávky a domu preplietol, keď naň miestny publicista v rámci propagácie filmu pripevnil balóny. Keďže hlavný hrdina vo filme uniká z civilizácie tak, že nafúkne viac než 10-tisíc balónov a vzlietne spolu s domom, paralela bola výstižná a mala výrazný vizuálny účinok.

Samotná majiteľka nikdy nestála o peniaze, pozornosť ani publicitu. Chcela jednoducho dožiť na mieste, kde strávila väčšinu svojho života.

Príbeh miestnej legendy nemá šťastný koniec

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac