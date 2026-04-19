Ficovi prelet nedovolí na ceste do Moskvy ani Estónsko: Premiér si bude musieť nájsť inú trasu

Petra Sušaninová
TASR
Žiadna krajina vraj nesmie využívať jeho vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s Moskvou.

Estónsko nedovolí slovenskému vládnemu špeciálu s premiérom Robertom Ficom prelet cez svoje územie počas cesty do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Oznámil to v nedeľu tamojší minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Fico už v sobotu uviedol, že prelet mu nepovolia ani Litva a Lotyšsko, informuje TASR.

„Fico opäť nedostane povolenie na prelet estónskym vzdušným priestorom na ceste do Moskvy, kde sa má 9. mája zúčastniť na slávnostnej prehliadke, ktorá slúži na oslavu agresora. Zamietli sme to minulý rok a rovnaká zásada platí aj teraz,“ zdôraznil Tsahkna podľa vyhlásenia na webe rezortu diplomacie.

Doplnil, že postoj Estónska je jasný: žiadna krajina nesmie využívať jeho vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Pridáva sa k Litve a Lotyšsku

Fico v sobotu informoval, že povolenie nedostane tiež od Vilniusu ani Rigy. „Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. No čo už, členské krajiny Európskej únie nedovolia premiérovi iného členského štátu EÚ letieť nad ich územím. Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok, keď nás torpédovalo Estónsko,“ vyhlásil.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Litva a Lotyšsko nedovolia Ficovi prelet cez ich územie: Chystá sa do Moskvy

