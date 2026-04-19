Krvavý masaker: Pri streľbe zomrelo najmenej osem detí, vrahom má byť otec niektorých z nich

Petra Sušaninová
TASR
Polícia podozrivého zastrelila.

Osem detí zahynulo v nedeľu ráno pri streľbe v meste Shreveport v americkom štáte Louisiana. Oznámili to miestne úrady, podľa ktorých polícia pri prenasledovaní zastrelila podozrivého. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a DPA a televízie KSLA.

K streľbe došlo okolo 6.00 h miestneho času. Podľa polície sa začala ako domáce násilie a došlo k nej na celkovo troch miestach činu. Strely zasiahli desať osôb. Osem obetí malo podľa predbežných zistení jeden až 14 rokov. Dve ženy utrpeli zranenia.

Podozrivý, údajne otec niektorých zabitých detí, unikol z miesta činu a ukradnutým autom sa dostal do mesta Bossier, kde ho vypátrali policajti. Po prestrelke potvrdili jeho smrť. Shreveport je tretím najväčším mestom v Louisiane, nachádza sa na severozápade tohto štátu USA neďaleko hranice s Texasom.

Tragický nález v Dunaji: V rieke sa našlo telo muža, jeho totožnosť je zatiaľ neznáma

