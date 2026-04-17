Jeden z najlegendárnejších filmov sa vracia. Opäť ho ovládne Tom Cruise

Sú herci, pri ktorých keď sa objaví správa, že majú účinkovať v pripravovanom projekte, je to pre fanúšikov malý sviatok. A jedným z nich je aj Tom Cruise. Ten pracuje na novej snímke, a nie tak hocijakej. Vracia sa v treťom pokračovaní ikonického filmu Top Gun.
Prvý Top Gun z roku 1986 je pre mnohých filmových fanúšikov priam srdcovkou. V roku 2022 svet zažil jeho návrat v podobe pokračovania s názvom Top Gun: Maverick. Snímka získala vysoké hodnotenia od divákov, a taktiež si na svoje konto pripísala niekoľko prestížnych ocenení a celý rad nominácií. Podarí sa rovnaký úspech zožať aj trojke?
Spoločnosť Paramount, ktorá za realizáciou projektu stojí, pred niekoľkými hodinami počas svojej prezentácie na akcii CinemaCon v Las Vegas oznámila návrat Toma Cruisea v Top Gun 3, informoval portál Variety. Spolu s ním avizovala aj návrat producenta Jerryho Bruckheimera.
Svojrázny Maverick nastúpi opäť do služby
O tom, že vznikne Top Gun 3 sa hovorí od roku 2024. Skvelou správou je, že je konečne potvrdený Tom Cruise, ktorý opäť ovládne svoju legendárnu rolu P. „Mavericka“ Mitchella, pretože bez neho by tento film stratil to správne čaro.
Maverick je svojrázny rebel, ktorý je vo svojej profesii pilota elitných stíhačiek špičkou. A preto je jeho okolie ochotné tolerovať aj jeho výstrelky. V druhom pokračovaní sa z Mavericka stal inštruktor a bol nasadený na náročnú misiu, ktorú by nezvládol okrem iného nik iný. Na to, čo si pre neho pripravia scenáristi v trojke, si budeme musieť ešte počkať.
