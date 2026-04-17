Jeden z najlegendárnejších filmov sa vracia. Opäť ho ovládne Tom Cruise

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Tip na film
Môžeme sa tešiť na charizmatického Mavericka.

Sú herci, pri ktorých keď sa objaví správa, že majú účinkovať v pripravovanom projekte, je to pre fanúšikov malý sviatok. A jedným z nich je aj Tom Cruise. Ten pracuje na novej snímke, a nie tak hocijakej. Vracia sa v treťom pokračovaní ikonického filmu Top Gun

Prvý Top Gun z roku 1986 je pre mnohých filmových fanúšikov priam srdcovkou. V roku 2022 svet zažil jeho návrat v podobe pokračovania s názvom Top Gun: Maverick. Snímka získala vysoké hodnotenia od divákov, a taktiež si na svoje konto pripísala niekoľko prestížnych ocenení a celý rad nominácií. Podarí sa rovnaký úspech zožať aj trojke?

Zobraziť všetky články (430)

 

Spoločnosť Paramount, ktorá za realizáciou projektu stojí, pred niekoľkými hodinami počas svojej prezentácie na akcii CinemaCon v Las Vegas oznámila návrat Toma Cruisea v Top Gun 3, informoval portál Variety. Spolu s ním avizovala aj návrat producenta Jerryho Bruckheimera.

Foto: MovieStillsDB

Svojrázny Maverick nastúpi opäť do služby

O tom, že vznikne Top Gun 3 sa hovorí od roku 2024. Skvelou správou je, že je konečne potvrdený Tom Cruise, ktorý opäť ovládne svoju legendárnu rolu P. „Mavericka“ Mitchella, pretože bez neho by tento film stratil to správne čaro.

Maverick je svojrázny rebel, ktorý je vo svojej profesii pilota elitných stíhačiek špičkou. A preto je jeho okolie ochotné tolerovať aj jeho výstrelky. V druhom pokračovaní sa z Mavericka stal inštruktor a bol nasadený na náročnú misiu, ktorú by nezvládol okrem iného nik iný. Na to, čo si pre neho pripravia scenáristi  v trojke, si budeme musieť ešte počkať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac