Obrovské nešťastie: Pri nehode prišli o život dvaja ľudia

Dva ľudské životy si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v okrese Senica. Na ceste III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur sa podľa predbežných informácií čelne zrazili dve osobné autá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Nehoda si vyžiadala dve obete. Ďalšia osoba je v súčasnosti v starostlivosti zdravotníkov. Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr, skonštatovala polícia. Vodičom odporúča vyhnúť sa úseku cesty, ktorá je momentálne úplne neprejazdná.
