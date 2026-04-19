Delegácia USA má ísť na rokovania s Iránom: Irán sa však zatiaľ zapojiť nechce. Trump je pripravený ničiť

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Trump sa vyhráža Iránu.

Zástupcovia Spojených štátov odcestujú na rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu, kde budú v pondelok večer. Oznámil to v nedeľu americký prezident Donald Trump. Zároveň znova pohrozil zničením iránskej infraštruktúry, ak nebude dosiahnutá dohoda. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

Trump je pripravený ničiť

„Moji zástupcovia idú do Islamabadu v Pakistane. Budú tam zajtra večer, aby viedli rokovania,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Obvinil v ňom tiež Irán z toho, že v sobotu útokmi na lode v Hormuzskom prielive porušil dvojtýždňové prímerie dohodnuté s USA. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Iránu ponúka „veľmi férovú a rozumnú dohodu“ a on dúfa, že ju Teherán prijme. „Pretože ak nie, Spojené štáty zničia každú jednu elektráreň a každý jeden most v Iráne,“ vyhlásil.

Sobotňajšie oznámenie Iránu, že znova uzatvára Hormuzský prieliv, označil Trump za zvláštne, pretože podľa neho prieliv už uzavrela americká blokáda. „Pomáhajú nám bez toho, aby o tom vedeli, a sú to oni, kto uzavretím prielivu stráca, 500 miliónov dolárov denne,“ dodal. Trump o porušení prímeria Iránom hovoril aj vo vyjadrení pre televíziu ABC, v ktorom povedal, že je stále presvedčený o dosiahnutí dohody. „Stane sa to. Tak či onak. Po dobrom alebo po zlom,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters.

Irán sa ešte nerozhodol

Stanica ABC News medzitým s odvolaním sa na veľvyslanca USA pri OSN informovala, že americkú delegáciu na rozhovoroch s Iránom v Pakistane znova povedie viceprezident J. D. Vance. Spojené štáty a Irán viedli prvé rokovania na vysokej úrovni v Pakistane minulý víkend 11. a 12. apríla, skončili sa však bez zjavných výsledkov. Vyvolalo to otázky, či sa im podarí dohodnúť na ukončení vojny, ktorá sa začala 28. februára leteckými údermi USA a Izraela na Irán, pred vypršaním súčasného prímeria najbližšiu stredu.

Významným sporným bodom zostáva otvorenie Hormuzského prielivu, kľúčového pre celosvetové dodávky ropy. Irán v piatok oznámil jeho opätovné sprístupnenie, rozhodnutie však v sobotu odvolal po oznámení Trumpa, že USA budú pokračovať v námornej blokáde iránskych prístavov, kým sa neuzavrie mierová dohoda.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu zopakovalo stanovisko, že americká blokáda iránskych prístavov je porušením prímeria. „Okrem toho znamená vojnový zločin a zločin proti ľudskosti, pretože úmyselne uvaľuje kolektívny trest na iránske obyvateľstvo,“ uviedol hovorca ministerstva. Irán sa zatiaľ nerozhodol zapojiť do nového kola rokovaní so Spojenými štátmi v pakistanskom Islamabade.

