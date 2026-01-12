Nemôžete si ich nechať ujsť: Zlaté glóbusy sú rozdané, film, ktorý ich získal najviac, si môžete pozrieť na streame

Prekvapením večera je cena za najlepší dramatický film.

Akčný film Jedna bitka za druhou režiséra Paula Thomasa Andersona v nedeľu kraľoval 83. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov, najdôležitejších amerických filmových a televíznych cien po Oscaroch.

Excentrická snímka o starnúcom revolucionárovi v podaní Leonarda DiCapria premenila štyri z deviatich nominácií – za najlepšiu réžiu, najlepšiu komédiu/muzikál, najlepší scenár a najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe (Teyana Taylorová). Oceňovanú snímku si Slováci môžu pozrieť na HBO Max a na Apple TV+. Prekvapením je cena za najlepší dramatický film pre literárnu adaptáciu Hamnet.

„Ste takí štedrí s touto náklonnosťou ku mne a tomuto filmu – a ja ju prijímam,“ povedal Anderson pri preberaní ceny. Jeho film s násilnými ľavicovými radikálmi, raziami proti nelegálnym imigrantom a bielymi supremacistami si získal publikum aj kritikov v čase, keď sú Spojené štáty hlboko polarizované.

Bodovali aj ďalší známi herci

V prestížnej kategórii herca v hlavnej úlohe však jeho hviezdu DiCapria a ďalších nominovaných ako Georgea Clooneyho či Ethana Hawka odsunul na vedľajšiu koľaj americký herec s francúzskymi koreňmi Timothée Chalamet, ktorý vo filme Veľký Marty, zasadenom do 50. rokov 20. storočia, stvárnil ambiciózneho stolného tenistu Martyho Mausera. Chalamet bol predtým nominovaný štyrikrát, no neuspel.

Ocenená najlepšia dráma Hamnet, zobrazujúca život Williama Shakespeara a jeho manželky, ktorí sa vyrovnávajú so smrťou svojho syna, porazila favorizovaný horor Ryana Cooglera s názvom Hriešnici o segregovanom juhu USA 30. rokov 20. storočia. Jej režisérkou je Číňanka Chloé Zhao, producentom Steven Spielberg. Film vznikol podľa knihy Maggie O’Farrellovej o smrti Shakespearovho syna, ktorá tohto dramatika inšpirovala k napísaniu hry Hamlet.

Írska herečka Jessie Buckleyová, ktorá hrá Shakespearovu žiaľom zdrvenú manželku Agnes, získala ocenenie za najlepšiu herečku v dramatickom filme. Sedemkrát nominovaný film Hriešnici, ktorý prekvapil divákov zmesou upírov, politiky, rasových vzťahov a bluesovej hudby, sa musel uspokojiť s cenou v kategóriách najlepší kasový trhák či najlepší soundtrack (Ludwig Göransson).

Nórska rodinná komediálna dráma Citová hodnota získala cenu za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Stellan Skarsgard). Rose Byrneová si odniesla cenu za najlepšiu herečku v komédii alebo muzikáli za rolu vo filme If I Had Legs I’d Kick You (Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem). Muzikálový megahit od Netflixu K-pop: Lovkyňa démonov získal cenu za najlepšiu pieseň a najlepší animovaný film.

Dôležitý odkaz

V televíznej kategórii dominoval so štyrmi oceneniami britský seriál Adolescent o 13-ročnom chlapcovi obvinenom z vraždy spolužiačky. Seriál Urgent z produkcie HBO získal cenu za najlepšiu drámu a seriál Štúdio ovládol kategóriu komédia. Brazílsky triler Tajný agent, odohrávajúci sa počas vojenskej diktatúry v Brazílii v 70. rokoch 20. storočia, zvíťazil v kategóriách najlepší film v inom než anglickom jazyku a najlepší herec v dráme (Wagner Moura).

Foto: SITA/AP

Viacero celebrít vrátane Marka Ruffala, Natashy Lyonneovej a Wandy Sykesovej prišlo na odovzdávanie cien s odznakom s nápisom „BE GOOD“ (Buď dobrý) – odkazujúcom na 37-ročnú Američanku Renee Nicole Goodovú, ktorú v stredu v Minneapolise smrteľne postrelil príslušník Imigračného a colného úradu (ICE), čo v USA vyvolalo nové protesty proti imigračnej politike prezidenta Donalda Trumpa.

Udeľovaním Zlatých glóbusov sa začala sezóna hollywoodskych filmových ocenení, ktorá vyvrcholí marcovým odovzdávaním Oscarov – cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS). Zlaté glóbusy sa rozdávali v 27 filmových a televíznych kategóriách, ako aj v novej kategórii podcastov. Slávnostné odovzdávanie cien vysielala v priamom prenose televízia CBS.

Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump…

