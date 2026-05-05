Nový film vás pohltí. Má slávne herecké obsadenie a originálny dej

Poriadne napínavé a desivé snímky, ale aj pokračovania obľúbených kriminálnych či komediálnych seriálov. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku. Vytvorili sme pre vás zoznam toho najzaujímavejšieho.
Nemesis
Ak máte chuť na niečo poriadne dramatické, 14. mája si nenechajte ujsť kriminálny seriál Nemesis, pri ktorom sa nebudete vedieť ani nadýchnuť. Príbeh seriálu vás prenesie do LA, kde sa policajný detektív a zločinecký génius hrajú na mačku a myš.
The Boroughs
Výkonní producenti seriálu Stranger Things vás 21. mája pozývajú do novej partie. Vitajte v Boroughs, na zdanlivo malebnom mieste, ktoré má slúžiť na pokojný dôchodok. Partička dôchodcov však čelí hrozbe z iného sveta, ktorá im kradne to jediné, čoho majú málo – čas.
Ladies First
Ďalší skvelý film streamovací gigant pridá do svojej ponuky 22. mája. Romantická komédia s názvom Ladies First sleduje arogantného, ale charizmatického sukničkára, ktorý sa ocitne v paralelnom svete ovládanom ženami. Jeho pôvodný svet sa mu tak obráti naruby.
V hlavnej úlohe sa predvedie herečka Rosamund Pike, ktorú môžete poznať z úspešného trileru Gone Girl a herec Sacha Baron Cohen, ktorého preslávila úloha Borata. Jednu z vedľajších postáv si zahrala aj Fiona Shaw, známa ako Petunia Dursleyová z Harryho Pottera.
Pokračovanie obľúbených seriálov
V máji sa však môžete tešiť aj na pokračovania obľúbených seriálov. Ako prvý Netflix ponúkne The Chestnut Man: Hide and Seek, a to už 7. mája. Šesť epizód opäť spojí Marka Hessa a Naiu Thulin, ktorí sa snažia poskladať dohromady zvrátené vraždy spojené s detskou riekankou.
Seriál Berlin ponúkne svoju druhú sériu 15. mája, tentoraz s podtitulom and the Lady with an Ermine. Môžete sa tešiť na osem napínavých epizód a krádež veľdiela zo štetca slávneho Leonarda da Vinci.
Na konci mesiaca, konkrétne 28. mája, s druhou sériou dorazí aj komediálny seriál The Four Seasons, ktorý si diváci zamilovali. Po náročnom roku bude skupina priateľov pokračovať v tradícii spoločných dovoleniek, tentoraz však aj s bábätkom po ich zosnulom kamarátovi Nickovi.
