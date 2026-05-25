Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbené potraviny: Ak máte tieto dobroty doma, radšej ich nejedzte

Mnohí Slováci nakupujú trvanlivé potraviny do zásoby a často na ne doma mesiace ani nesiahnu. Práve preto teraz METRO upozorňuje zákazníkov, aby si skontrolovali kuchyne a špajze. Reťazec totiž sťahuje z predaja dva výrobky, ktoré mohli skončiť aj vo vašej domácnosti.
O stiahnutí výrobkov informovalo METRO na svojom webe. Problém sa týka špaldových chlebíčkov značky RACIO a horkej čokolády DEVA. V jednom prípade objavili nadlimitné množstvo nebezpečného toxínu, pri druhom chýbalo upozornenie na alergén mlieka.
Chlebíčky môžu obsahovať nebezpečný toxín
Najvážnejší problém sa týka výrobku RACIO Špaldové chlebíčky BIO 140 g. Dodávateľ zastavil distribúciu po tom, čo sa v produkte našli nadlimitné hodnoty ochratoxínu A. Ide o toxín, ktorý vzniká pôsobením plesní a môže predstavovať zdravotné riziko.
Ak máte doma balenia so šaržami 20260122B, 20260123D, 20260131C alebo 20260130B, výrobok by ste nemali jesť. Tieto chlebíčky sa predávali od 29. januára do 18. mája 2026. METRO zákazníkov vyzvalo, aby ich priniesli späť do predajne.
Peniaze dostanú naspäť aj tí, ktorí už nemajú pokladničný doklad. Výrobky možno vrátiť do 30. júna 2026.
Problém majú aj čokolády
Druhým stiahnutým výrobkom je DEVA Čokoláda horká 50 g s dátumom minimálnej trvanlivosti 7. januára 2027. Tentoraz nejde o toxickú látku, problémom je chýbajúca informácia o možnej prítomnosti mlieka. To môže byť rizikové najmä pre alergikov.
Dodávateľ zároveň priznal, že nevie úplne vylúčiť krížovú kontamináciu počas výroby, preto sa produkt preventívne sťahuje z predaja. Čokoláda sa mohla predávať od 3. marca do 18. mája 2026.
Aj tento výrobok môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO do 30. júna 2026. Spoločnosť zároveň žiada zákazníkov, aby o stiahnutí výrobkov povedali aj ďalším ľuďom, ktorí ich mohli kúpiť.
