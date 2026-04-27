Teplo je tam od apríla do októbra: Ak chcete kupovať letenku na leto, poponáhľajte sa. Hrozí veľké zdražovanie

Turisti, ktorí plánujú počas letnej sezóny cestovať do Španielska, by si mali letenky kúpiť čo najskôr, aby sa vyhli riziku zvýšenia cien. Povedal to španielsky minister priemyslu a cestovného ruchu Jordi Hereu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Španielsko navštívilo minulý rok zhruba 97 miliónov zahraničných turistov, čo predstavuje nové historické maximum. V porovnaní s rokom 2024 to znamená rast o 3,5 %. Hereu v rozhovore pre španielsky ekonomický denník Expansión uviedol, že aj tento rok by tempo rastu mohlo byť zhruba rovnaké, avšak zvýšené ceny leteckého paliva tlačia na ceny leteniek a ak tento stav bude pokračovať, môže sa to výraznejšie odraziť na dopyte po zahraničných dovolenkách.
Kúpte si letenku v predstihu
„Navrhujeme, aby si ľudia kúpili letenky už teraz, pretože je fakt, že aerolínie momentálne ešte používajú kerozín, ktorý nakúpili pred nejakým časom,“ povedal Hereu, dodal však, že španielske aj európske inštitúcie prijímajú opatrenia, ktoré by mali zabrániť nedostatku leteckého paliva.
Hereu uviedol, že Španielsko, ktoré je štvrtou najväčšou ekonomikou eurozóny, má v porovnaní s inými štátmi vyššie zásoby leteckého paliva, ako aj vyššiu produkčnú kapacitu v tomto segmente. Upozornil však, že „ak krajiny, z ktorých do Španielska prichádzajú turisti, budú mať problémy, Španielsko ich bude mať tiež“.
