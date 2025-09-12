Tento rok sa im kráti a ďalší si neprilepšia. Budúcnosť trinástych dôchodkov vyzerá najhoršie pre jednu skupinu seniorov

Trináste dôchodky sú v ohrození. Po oznámení konsolidačného balíčka, ktorý má pomôcť so štátnym rozpočtom, ostali dôchodcovia s hlavou v smútku. Niektorí pritom už teraz poberajú nižšie sumy, a hoci tak možno dúfali, že to bude každým rokom lepšie, nestane sa tak.
Ako informuje portál peniaze.sk, nie všetci dôchodcovia dostávajú trinásty dôchodok v rovnakej výške. Aj keď sa prvotne môže zdať, že každý dostáva rovnakú sumu, nie je to tak. Niektorým dôchodcom sa totiž kráti na základe toho, že majú málo odpracovaných rokov, a preto dostanú aj podstatne menej peňazí.
Koho sa to dotkne najviac
Starobní aj predčasne starobní dôchodcovia, ktorí získali menej ako desať rokov dôchodkového poistenia na Slovensku, dostávajú nižšiu sumu trinásteho dôchodku. Tá sa im kráti z pôvodných 667,30 eura, čo je suma, ktorú dostanú ostatní seniori.
Ako uvádza portál peniaze.sk, v prípade že niekto získal napríklad len deväť rokov dôchodkového poistenia, dostane sumu 600,57 eura, čo znamená, že za jeden rok poistného obdobia sa vypláca 66,73 eura. Teda pri dvoch odpracovaných rokoch je to 133,46 eur, pri troch 200,19 eura a tak ďalej.
Tieto sumy si musia dôchodcovia dobre zapamätať, keďže ich na svojom konte uvidia aj najbližšie roky. Ako sme vás informovali v článku, minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil balík konsolidačných opatrení na rok 2026. Ten bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur, ktoré sa dotknú aj seniorov. Trináste dôchodky totiž budú zmrazené.
To znamená, že v rokoch 2026 až 2028 budú v rovnakej výške ako tento rok, a to 667,30 eura a nebudú sa zvyšovať, ako boli po minulé roky seniori zvyknutí. Napríklad, tento rok sa oproti tomu predošlému zvýšili zo sumy 606,30 eura a seniori si tak prilepšili o 61 eur.
Nahlásiť chybu v článku