Tento nový seriál zhltnete za jeden večer: Diváci si ho nevedia vynachváliť. Má výborné hodnotenie, až 86 %

Pripravte sa na seriálový maratón. Máme pre vás skvelý tip na nový seriál, pri ktorom sa od napätia nebudete vedieť ani nadýchnuť. Navyše je absolútnym hitom.
Pred pár dňami Netflix predstavil nový dánsky seriál The Asset, ktorý sa okamžite stal celosvetovým hitom a vyšplhal sa na vrchol rebríčka najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Hlavnou postavou je Tea, talentovaná, no neskúsená agentka dánskej spravodajskej služby, ktorej úlohou je infiltrovať sa do organizácie vedenej nebezpečným pašerákom drog Miranom. Tea sa preto priblíži k jeho priateľke Ashley, aby získala informácie o operáciách gangu. Lenže hranica medzi povinnosťou a súcitom sa začína strácať. Čím viac sa Tea stáva súčasťou Miranovho sveta, tým ťažšie je odlíšiť, kto je nepriateľ a kto obeť.
Seriál vyniká predovšetkým realistickým zobrazením psychológie postáv. Namiesto akčných klišé tak ponúka pomalé budovanie napätia.
Má výborné hodnotenie
The Asset získal skutočne výborné hodnotenie. Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili 75 %, na Rotten Tomatoes je to ešte o čosi viac – až 86 %, a na IMDB 7,2/10.
Rovnako pozitívne sú aj recenzie, v ktorých diváci vyzdvihujú najmä poriadne napínavý dej.
„Dostal som poriadnu dávku napätia, tvorcom sa podarilo vytvoriť aj kvalitnú atmosféru, príbeh dával zmysel a ja som sa pri ňom výborne bavil,“ píše jeden z divákov.
„Jedným slovom skvelé. Miniséria, ktorá vás bude po celý čas držať v napätí.“
„Zhltla som to za jednu noc, jednoducho som sa od toho nedokázala odlepiť.“
„Skutočne parádny, napínavý príbeh.“
„Napätie by sa dalo krájať,“ pripájajú sa ďalší diváci.
