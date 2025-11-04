Tento nový seriál zhltnete za jeden večer: Diváci si ho nevedia vynachváliť. Má výborné hodnotenie, až 86 %

Záznam zo seriálu The Asset, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Tip na seriál
"Jedným slovom skvelé. Miniséria, ktorá vás bude po celý čas držať v napätí," chváli jeden z divákov.

Pripravte sa na seriálový maratón. Máme pre vás skvelý tip na nový seriál, pri ktorom sa od napätia nebudete vedieť ani nadýchnuť. Navyše je absolútnym hitom.

Pred pár dňami Netflix predstavil nový dánsky seriál The Asset, ktorý sa okamžite stal celosvetovým hitom a vyšplhal sa na vrchol rebríčka najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Poriadne sa nasmejete: Túto novú komédiu s hodnotením 81 % musíte vidieť. John Wick si v nej zahral anjela
2.
Budete plakať od smiechu: Seriál roka s hodnotením 94 % konečne dorazil na Netflix. Príbeh je bizarný a extrémne vtipný
3.
O novom seriáli ste nepočuli, no musíte ho vidieť: Je hitom, má hodnotenie až 84 % a pripomenie vám jednu vec
Zobraziť všetky články (175)

Hlavnou postavou je Tea, talentovaná, no neskúsená agentka dánskej spravodajskej služby, ktorej úlohou je infiltrovať sa do organizácie vedenej nebezpečným pašerákom drog Miranom. Tea sa preto priblíži k jeho priateľke Ashley, aby získala informácie o operáciách gangu. Lenže hranica medzi povinnosťou a súcitom sa začína strácať. Čím viac sa Tea stáva súčasťou Miranovho sveta, tým ťažšie je odlíšiť, kto je nepriateľ a kto obeť.

Seriál vyniká predovšetkým realistickým zobrazením psychológie postáv. Namiesto akčných klišé tak ponúka pomalé budovanie napätia.

Záznam zo seriálu The Asset, foto: Netflix

Má výborné hodnotenie

The Asset získal skutočne výborné hodnotenie. Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili 75 %, na Rotten Tomatoes je to ešte o čosi viac – až 86 %, a na IMDB 7,2/10.

Rovnako pozitívne sú aj recenzie, v ktorých diváci vyzdvihujú najmä poriadne napínavý dej.

„Dostal som poriadnu dávku napätia, tvorcom sa podarilo vytvoriť aj kvalitnú atmosféru, príbeh dával zmysel a ja som sa pri ňom výborne bavil,“ píše jeden z divákov.

„Jedným slovom skvelé. Miniséria, ktorá vás bude po celý čas držať v napätí.“

„Zhltla som to za jednu noc, jednoducho som sa od toho nedokázala odlepiť.“

„Skutočne parádny, napínavý príbeh.“

„Napätie by sa dalo krájať,“ pripájajú sa ďalší diváci.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poriadne sa nasmejete: Túto novú komédiu s hodnotením 81 % musíte vidieť. John Wick si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac