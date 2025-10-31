Poriadne sa nasmejete: Túto novú komédiu s hodnotením 81 % musíte vidieť. John Wick si v nej zahral anjela

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Okrem humoru vás čaká aj skvelý „akčák".

Ak ešte nemáte plány na dnešný večer, mali by ste zájsť do kina na novú americkú akčnú komédiu na čele s Keanu Reevesom, ktorá zožala úspech nielen u divákov, ale aj u filmových kritikov. 

Včera mal v slovenských kinách premiéru nový americký film Boží úlet (Good Fortune) od režiséra Aziza Ansariho, ktorý si zároveň zahral aj hlavnú postavu. Snímka ponúka originálnu zmes komédie, fantasy a akcie.

John Wick ako anjel Gabriel

Hlavným hrdinom je muž menom Arji, ktorý má od šťastného života ďaleko. Nemá peniaze ani domov a prespáva v aute. Jeho jediný kontakt s luxusom je jeho arogantný šéf Jeff, ktorého stvárnil Seth Rogen, technologický magnát so všetkými výsadami sveta.

Na scénu však prichádza anjel Gabriel, v podaní slávneho herca Keanu Reevesa, ktorého preslávila rola Johna Wicka, ktorý vymení život Arjiho a Jeffa. Lenže Arji sa v úlohe boháča začne až príliš baviť, Jeff sa trápi a Gabriel príde o krídla, čím sa z neho stane obyčajný smrteľník.

Foto: MovieStillsDB

Boží úlet tak skvelo odľahčuje vážne témy, ako bytová kríza, digitálna závislosť či neustály tlak byť „niekto“.

Má hodnotenie 81 %

Na filmovom portáli ČSFD si od divákov vyslúžil výborné hodnotenie 79 %, no na Rotten Tomatoes je to ešte o čosi viac – 81 %. Navyše, rovnako pozitívne ohlasy získal aj od filmových kritikov.

Recenzie divákov sú však zmiešané. Niektorí diváci chvália humorom nabitý dej a skvelý herecký výkon Keanu Reevesa. Iní však tvrdia presný opak, vyčítajú filmu nedostatok humoru a zbytočné naťahovanie deja.

