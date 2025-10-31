Poriadne sa nasmejete: Túto novú komédiu s hodnotením 81 % musíte vidieť. John Wick si v nej zahral anjela

Ak ešte nemáte plány na dnešný večer, mali by ste zájsť do kina na novú americkú akčnú komédiu na čele s Keanu Reevesom, ktorá zožala úspech nielen u divákov, ale aj u filmových kritikov.
Včera mal v slovenských kinách premiéru nový americký film Boží úlet (Good Fortune) od režiséra Aziza Ansariho, ktorý si zároveň zahral aj hlavnú postavu. Snímka ponúka originálnu zmes komédie, fantasy a akcie.
John Wick ako anjel Gabriel
Hlavným hrdinom je muž menom Arji, ktorý má od šťastného života ďaleko. Nemá peniaze ani domov a prespáva v aute. Jeho jediný kontakt s luxusom je jeho arogantný šéf Jeff, ktorého stvárnil Seth Rogen, technologický magnát so všetkými výsadami sveta.
Na scénu však prichádza anjel Gabriel, v podaní slávneho herca Keanu Reevesa, ktorého preslávila rola Johna Wicka, ktorý vymení život Arjiho a Jeffa. Lenže Arji sa v úlohe boháča začne až príliš baviť, Jeff sa trápi a Gabriel príde o krídla, čím sa z neho stane obyčajný smrteľník.
Boží úlet tak skvelo odľahčuje vážne témy, ako bytová kríza, digitálna závislosť či neustály tlak byť „niekto“.
Má hodnotenie 81 %
Na filmovom portáli ČSFD si od divákov vyslúžil výborné hodnotenie 79 %, no na Rotten Tomatoes je to ešte o čosi viac – 81 %. Navyše, rovnako pozitívne ohlasy získal aj od filmových kritikov.
Recenzie divákov sú však zmiešané. Niektorí diváci chvália humorom nabitý dej a skvelý herecký výkon Keanu Reevesa. Iní však tvrdia presný opak, vyčítajú filmu nedostatok humoru a zbytočné naťahovanie deja.
