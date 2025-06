Tento nový seriál musíte vidieť: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Diváci ho chvália, má hodnotenie 72 %

Začína to nenápadne. Šepotmi za zatvorenými dverami, nevinnou otázkou a znepokojivými pohľadmi. Napätie rastie a pocit, že pravda bude horšia než lož, vás neopustí až do poslednej minúty. Tento nový seriál jednoducho nebudete vedieť prestať pozerať.

Ak máte radi severské kriminálky, napätie, ktoré by sa dalo krájať a príbehy s hlbokým psychologickým ponorom, pripravte si miesto vo svojom seriálovom kalendári. Nová dánska miniséria Secrets We Keep zaručene patrí medzi to najlepšie, čo tento rok na Netflixe uvidíte.

Dej, ktorý vás pohltí

Šesťdielna miniséria vás zavedie do exkluzívneho predmestia Kodane, kde za dokonalými trávnikmi a dizajnovými vilami drieme svet tajomstiev, moci a nevypovedaných krívd. Keď zmizne mladá filipínska opatrovateľka Ruby, jej susedka Cecilie, bohatá Dánka, začne klásť otázky. No čím hlbšie sa do prípadu ponára, tým viac zisťuje, že za jej zmiznutím sa skrýva oveľa viac.

Postupne sa odkrývajú vrstvy spoločenských rozdielov, rasových predsudkov a neviditeľného systému výhod pre tých, ktorí bývajú na „správnej strane ulice“. A keď stopy povedú priamo do Ceciliinej rodiny, veci sa dramaticky začnú meniť.

Diváci ho chvália

Na filmovom portáli ČSFD seriálu svieti slušné hodnotenie — 72 %. Diváci ho v recenziách chvália, ale aj kritizujú.

„Veľmi dobrý seriál s napínavou zápletkou,“ píše jeden z divákov.

„Nudná kravina,“ píše ďalší divák.

Podľa posledných scén v seriáli, diváci predpokladajú, že bude aj druhá séria. Prvú sériu Secrets We Keep si môžete pozrieť už teraz na Netflixe.