Tento nový film musíte vidieť: Udrží vás v napätí od začiatku do konca aj poriadne rozosmeje. Má hodnotenie 84 %

Máme pre vás skvelý tip na predĺžený víkend. Včera mala v kinách premiéru nová komédia, ktorá sľubuje nielen čierny humor, ale aj poriadne napätie a brutalitu.
Do slovenských kín dorazila nová komédia Zbaľ sa a uteč, ktorá je zároveň aj kriminálnym trilerom. Scenár filmu vznikol na základe knihy s rovnomenným názvom od spisovateľa Charlieho Hustona.
Príbeh sa sústredí na bývalého talentovaného bejzbalistu Hanka, ktorého stvárnil Austin Butler, ktorý žije pokojný život a pracuje ako barman na newyorskom Lower East Side. Jeho život sa však obráti naruby, keď mu sused Russ zverí svoj byt a mačku pred svojím odchodom do Londýna. Ukáže sa totiž, že Russ je zapletený do nebezpečných obchodov s podsvetím. Hank sa tak nečakane ocitne v strede brutálneho boja medzi ruskou mafiou, drogovými dílermi a skorumpovaným detektívom.
Film získal hodnotenie 84 %
Kým na filmovom portáli ČSFD snímke svieti hodnotenie 70 %, tak na Rotten Tomatoes je to až 84 %. Diváci chvália najmä skvelo zvládnutý scenár, výborné spojenie viacerých žánrov a čierny humor, ktorý celý príbeh obohacuje. Zároveň vyzdvihujú herecký výkon Austina Butlera, ktorý si zahral hlavnú postavu.
„Možno to nie je tá najadrenalínovejšia jazda, akú som kedy videl, ale rozhodne je to kvalitná „jednohubka“ bez väčších slabín, ktorá pokojne môže ašpirovať na výber top filmov za tento rok,“ chváli jeden z divákov.
„Vzrušujúca, neuveriteľne divoko zábavná jazda.“
„Skvelý akčný film s vynikajúcimi hereckými výkonmi, ktorý udrží napätie až do konca,“ dodáva ďalší.
