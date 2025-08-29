Tento nový film musíte vidieť: Udrží vás v napätí od začiatku do konca aj poriadne rozosmeje. Má hodnotenie 84 %

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Podľa divákov ide o jeden z najlepších filmov tohto roka.

Máme pre vás skvelý tip na predĺžený víkend. Včera mala v kinách premiéru nová komédia, ktorá sľubuje nielen čierny humor, ale aj poriadne napätie a brutalitu. 

Do slovenských kín dorazila nová komédia Zbaľ sa a uteč, ktorá je zároveň aj kriminálnym trilerom. Scenár filmu vznikol na základe knihy s rovnomenným názvom od spisovateľa Charlieho Hustona.

Viac z témy Tip na film:
1.
Tento nový film musíte vidieť: Budete plakať od smiechu. Diváci chvália herecké výkony
2.
Má 72 %, utekajte do kina! Videli sme návrat legendárnej komédie. Takmer 40 rokov baví svet, rozosmiala celú sálu
3.
Nová česká komédia ovládla Netflix, Slováci sa na ňu vrhli ako diví: Úspech zožala aj v kinách, zarobila 3,6 milióna eur
Zobraziť všetky články (328)

Príbeh sa sústredí na bývalého talentovaného bejzbalistu Hanka, ktorého stvárnil Austin Butler, ktorý žije pokojný život a pracuje ako barman na newyorskom Lower East Side. Jeho život sa však obráti naruby, keď mu sused Russ zverí svoj byt a mačku pred svojím odchodom do Londýna. Ukáže sa totiž, že Russ je zapletený do nebezpečných obchodov s podsvetím. Hank sa tak nečakane ocitne v strede brutálneho boja medzi ruskou mafiou, drogovými dílermi a skorumpovaným detektívom.

Foto: MovieStillsDB

Film získal hodnotenie 84 %

Kým na filmovom portáli ČSFD snímke svieti hodnotenie 70 %, tak na Rotten Tomatoes je to až 84 %. Diváci chvália najmä skvelo zvládnutý scenár, výborné spojenie viacerých žánrov a čierny humor, ktorý celý príbeh obohacuje. Zároveň vyzdvihujú herecký výkon Austina Butlera, ktorý si zahral hlavnú postavu.

„Možno to nie je tá najadrenalínovejšia jazda, akú som kedy videl, ale rozhodne je to kvalitná „jednohubka“ bez väčších slabín, ktorá pokojne môže ašpirovať na výber top filmov za tento rok,“ chváli jeden z divákov.

„Vzrušujúca, neuveriteľne divoko zábavná jazda.“

„Skvelý akčný film s vynikajúcimi hereckými výkonmi, ktorý udrží napätie až do konca,“ dodáva ďalší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento nový film musíte vidieť: Budete plakať od smiechu. Diváci chvália herecké výkony

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac