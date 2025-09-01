Tento nový film musíte vidieť: Poriadne vás rozosmeje, ale zároveň chytí za srdce

Obľúbená streamovacia platforma Netflix vám spríjemní prichádzajúcu jeseň skvelými seriálovými a filmovými novinkami. Od šokujúcich odhalení až po humorné príbehy. Preto sme si pre vás pripravili tipy na tie najzaujímavejšie novinky, ktoré vám spestria septembrové večery.
Alias Charlie Sheen
V dokumentárnej minisérii s názvom Alias Charlie Sheen, ktorá dorazí na Netflix 10. septembera, sa slávny herec, ktorého pozná celý svet najmä ako Charlieho Harpera zo seriálu Dva a pol chlapa, prvýkrát otvorene postaví pred kameru, aby rozpovedal príbeh svojho pádu a návratu.
Dvojdielna séria však nebude len prehliadkou kontroverzií a excesov, ale najmä výpoveďou človeka, ktorý si siahol na úplné dno. Kedysi jeden z najlepšie platených hercov totiž odhalí roky závislostí a toxických vzťahov, ktoré ho takmer stáli život.
V dokumente zároveň zaznejú výpovede ľudí, ktorí ho sprevádzali najbúrlivejšími obdobiami jeho života. Objaví sa jeho bývalá manželka Denise Richards, kolega z Dva a pol chlapa Jon Cryer, ktorý v legendárnom seriáli stvárnil Alana Harpera, či dokonca aj jeho bývalý díler.
Autenticitu celého dokumentu podporí rozprávanie priamo Charlieho Sheena, ktorý, ako môžeme vidieť v trajleri, rozpráva o svojom živote v klasickom americkom bistre s humorom, ale aj s úprimnosťou, ktorú doteraz priznal len svojmu terapeutovi. V jednej chvíli vtipkuje, v ďalšej priznáva slzy a vinu. Tiež nebude chýbať spomienka na takmer fatálne predávkovanie, rozpad vzťahov či vyhadzov zo seriálu, ktorý ho preslávil.
Diary of a Ditched Girl
Nový švédsky komediálny seriál Diary od a Ditched Girl, ktorý si na Netflixe budete môcť pozrieť od 11. septembra, sleduje 31-ročnú Amandu a jej letné dobrodružstvá vo svete moderného randenia, kde pravá láska vyzerá byť vzácnejšia, než dobrý profil na Tindri. Amanda sa do toho ponorí naplno, lenže jej prvé rande je často aj tým posledným. Či je submisívna, dominantná, úprimná alebo tajomná, výsledok je vždy rovnaký. Amanda končí sama. Zas a znova.
Táto šesťdielna miniséria vznikla podľa knihy od spisovateľky Amandy Romare a sľubuje, že sa v nej nájde množstvo tridsiatnikov.
The Wrong Paris
Nová romantická komédia The Wrong Paris vás zabaví 12. septembra na Netflixe. Hlavná hrdinka menom Dawn sa prihlási do televíznej zoznamovacej šou, ktorá sľubuje rande snov v romantickom Paríži. Lenže keď Dawn vystúpi z lietadla, zistí, že sa nenachádza v Paríži, ale v americkom Texase. Namiesto Eiffelovej veže ju tak čakajú kovboji, rodeo a country hudba.
Dawn sa rozhodne z tejto katastrofy okamžite vycúvať, preto plánuje nechať sa zo šou vylúčiť čo najskôr. Všetko sa však skomplikuje, keď sa na scéne objaví charizmatický miestny kovboj, ktorý jej predstavy o ideálnom rande prevráti celkom naruby.
