Témou koalície nie sú lacnejšie potraviny ani životná úroveň ľudí, rieši rokovací poriadok: Podľa Gröhlinga chce umlčať opozíciu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
Koalícia chce podľa SaS umlčať opozíciu.

Opozičná strana SaS kritizuje skrátenie rozpravy v rámci návrhu zmien v rokovacom poriadku parlamentu. Predseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že koalícia chce týmto krokom umlčať opozíciu. Ako povedal na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach, opozícia by sa v tejto súvislosti mala zamyslieť aj nad podaním na Ústavný súd SR.

„Dnešnou témou koalície nie sú lacnejšie potraviny, vyššia životná úroveň ani pomoc ľuďom. Ich témou je zmena rokovacieho poriadku, teda skrátenie času rozpravy v parlamente. Nie preto, aby sa ľuďom žilo lepšie, ale preto, aby umlčali opozíciu a aby sa o predražených tendroch, korupčných kauzách a mafiánskych zákonoch v Národnej rade (NR) SR vôbec nerozprávalo,“ uviedol.

Zdôraznil, že v programe najbližšej schôdze je približne až 190 návrhov zákonov, pričom koalícia ich chce pretlačiť čo najrýchlejšie – bez diskusie a bez kontroly.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Gröhling hovorí o porušovaní práv

Z návrhu zmeny rokovacieho poriadku NR SR podľa neho vyplýva, že poslanci SaS by mali mať v rozprave priestor po 15 minút. „Ak bude tento rokovací poriadok schválený, tak SaS bude mať pri 12 poslancoch na každý jeden zákon v jednom čítaní iba tri hodiny. A my si máme určiť, že kto a kedy bude rozprávať. To je porušenie našich práv. Dostali sme mandát od ľudí, aby sme mohli pomenovať problémy, ktoré sú v zákone. Ako opozícia by sme sa mali zamyslieť aj nad podaním v rámci Ústavného súdu, pretože si myslím, že budú porušované naše práva,“ dodal Gröhling.

Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s vedením parlamentu v pondelok predstavili návrh zmien v rokovacom poriadku. Po novom má byť na prerokovanie bodu stanovená maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok.

Zároveň chcú ukotviť etický kódex poslanca, ktorý má upraviť aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Poslanci majú o novele rokovacieho poriadku rokovať hneď v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok (27. 1.).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte, tvrdí Drucker: S informáciami sa obrátil na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac