Táto superpotravina nesmie chýbať vo vašej chladničke: Stojí pár drobných, vyrobíte si ju aj doma

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Ako túto jeseň podporiť svoje zdravie?

Súčasťou ázijskej kuchyne je kimči už tisícky rokov. Avšak až v poslednom čase si získava popularitu aj v iných končinách sveta. Niektorí ho dokonca nazývajú superpotravinou. Výskumníci doň vkladajú veľké nádeje.

Má množstvo benefitov

Ako informuje Mail Online, odborníci na Univerzite v Connecticute zistili, že konzumácia kimči môže výrazne podporiť zdravie a pomôcť okrem iného upraviť hladinu tuku, cukru či triglyceridov. Pomáha však aj pri úprave krvného tlaku. Udržanie zdravej hladiny cukru v krvi je dôležité pre prevenciu cukrovky a udržanie nízkej hladiny triglyceridov zas pomáha pri prevencii infarktu, mŕtvice a pankreatitídy.

Foto: Pexels

Kimči tiež pomáha udržať zdravé trávenie. Fermentovaná zelenina totiž obsahuje veľké množstvo probiotík a prospešných baktérií. Podľa niektorých ide o skutočnú superpotravinu, ktorá ani príliš nezaťaží vašu peňaženku. Navyše, kimči si môžete pripraviť aj doma.

Skvelá prevencia

Odborník na dlhovekosť Kavin Mistry si myslí, že predbežné výsledky štúdie o vplyve kimči na zdravie človeka sú veľmi sľubné. Štúdia pozostávala celkovo zo skúmania výsledkov 9 výskumov vykonaných medzi rokmi 2011 až 2023, pričom zapojených bolo takmer 43 000 ľudí. Ďalší odborníci dodávajú, že konzumácia kimči pomáha nielen pri vyššie zmieňovaných problémoch, ale aj v boji s obezitou.

Foto: Pexels

Jednoducho, ak dbáte o svoje zdravie a chcete ho trochu vylepšiť, konzumáciou kimči nič nepokazíte. Výskum vedcov v Južnej Kórei v roku 2020 ukázal, že konzumácia fermentovaného kimči viedla k významným zmenám v mikrobióme ľudí. Pomáha tiež ako prevencia pri vzniku adenómov v črevách. Ide o benígne tumory, pri ktorých ale môže hroziť riziko vzniku rakoviny čreva.

