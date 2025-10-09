Za 2 hranolčeky mala zaplatiť 40 centov: Ľudia sa pýtajú, či sú Európania v poriadku, tento zvyk ich šokoval

Niektorí ľudia sa o jedlo delia len veľmi neochotne. Iní sa s vami s radosťou podelia aj o posledný kúsok pizze. Predstavte si ale, že by ste za ten kúsok museli zaplatiť. Ľudí šokoval bizarný holandský zvyk.
Týmto je Holandsko známe
Ako informuje web Bored Panda, žena, ktorú ľudia na Instagrame poznajú ako yana_fitt sa podelila o niečo, čo ju šokovalo na holandskej kultúre. V humornom videu ukazuje, ako jej kolegyňa v práci ponúkla svoje zvyšky jedla, ktoré už nechcela dojesť. Vraj by bola škoda vyhodiť tak dobre vyzerajúce suši. Potešilo ju to a pripadalo jej to milé, až kým si za to kolegyňa nenaúčtovala istú sumu, ktorú žiadala vyplatiť.
Holandská šetrnosť je vraj známa – ak ste pozvaní na narodeninovú oslavu, rátajte s tým, že zaplatíte za kúsok torty aj šálku kávy, ktoré si doprajete. Ak idete von s priateľmi, každý si platí svoj vlastný účet. Neplatí, že dnes pozývam ja, nabudúce ty. Každý si tu všetko platí sám, a to do posledného centu.
Ľuďom z inej kultúry to môže pripadať zvláštne, ba dokonca tak trochu drzé. V mnohých krajinách je štedrosť považovaná za základný kameň akýchkoľvek sociálnych väzieb. V Holandsku je však dôležitejšia férovosť. Vyhýbanie sa podlžnostiam, či už finančným alebo sociálnym, sa považuje za známku rešpektu. Načo sa zaťažovať platením za iných, keď každý môže odchádzať s pocitom, že zaplatil sám za seba a všetky účty sú vyrovnané?
Ľudia sa podelili o podobné skúsenosti
V komentároch pod videom Yany sa ľudia podelili o podobné skúsenosti. Jedna z komentujúcich píše, že mala narodeniny. Priatelia jej ako darček doniesli tortu, ktorá sa celá nedojedla. Tešila sa, že jej z nej ostalo aj na ďalší deň. Dokážete si ale predstaviť, aké bolo jej prekvapenie, keď zistila, že hostia si zvyšok torty odniesli so sebou.
Ďalší z používateľov píše, že si veľmi rýchlo uvedomil, že sa vždy musí pýtať na cenu všetkého. Nie je ochotný platiť za zvyšky jedla po niekom inom, ak si môže kúpiť celý pokrm sám pre seba. Jeden z komentujúcich konštatuje, že raz pozval kolegu na obed a aj za neho zaplatil. Na ďalší deň kolega priniesol do práce doma pečené koláčiky, pričom za jeden mu naúčtoval viac ako 2 eurá.
40 centov za 2 hranolčeky
So svojou skúsenosťou sa pridáva aj Rumunka žijúca v Kodani. Spolužiačka vraj bola taká milá, že jej ponúkla zo svojich hranolčekov z McDonaldu. Potešilo ju to a vzala si presne dva hranolčeky. Ešte v ten istý deň jej cez aplikáciu prišla žiadosť o zaplatenie 40 centov.
Myslela si, že došlo k omylu, no nedošlo. Spolužiačka jej vysvetlila, že je to za hranolčeky a nemusí zaplatiť v ten deň, ak na to nemá, môže zaplatiť aj neskôr. Komentujúcu to natoľko vykoľajilo, že zaplatila rovno za celú novú porciu hranolčekov a so spolužiačkou už nikdy neprehovorila.
Niektorí sa pýtajú, či Holanďania žijú v chudobe, že sú na toto odkázaní. Iní píšu, že podobný zvyk postrehli aj v Nemecku či v iných krajinách. Viacerí priznávajú, že v ich kultúre je niečo takéto nemysliteľné a nedokážu to pochopiť. Je dokonca nevhodné ponúknuť niekomu zvyšky jedla, aj keď ste blízki priatelia. Niektorí píšu, že celá ich kultúra sa zakladá na štedrosti a delení sa o jedlo a pýtajú sa, či sú Európania v poriadku.
