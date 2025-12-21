Tankovanie sa zmenilo na nočnú moru: Motor vodičom zhasol krátko po odjazde. Pumpa priznala vážne pochybenie

Bežné tankovanie sa pre viacerých vodičov v Poľsku zmenilo na nepríjemný zážitok. Po odchode z čerpacej stanice sa im autá začali hromadne kaziť, niektoré sa nepohli ani z miesta, ďalšie zastavili po krátkej jazde.
Prípad vyvolal veľký rozruch a rieši ho už aj polícia. Podľa informácií portálu Fakt sa incident stal na čerpacej stanici v meste Białystok. Neskoršie kontroly odhalili, že do benzínu Natural 95 sa omylom dostala nafta, čo spôsobilo vážne technické problémy viacerým vozidlám.
Autá sa kazili hneď po natankovaní
Vodiči opisovali veľmi podobný scenár. Motor po naštartovaní nebežal plynulo, auto strácalo výkon a po chvíli úplne zhaslo. V niektorých prípadoch vozidlá nedokázali opustiť ani areál čerpacej stanice, iné zostali odstavené už po niekoľkých stovkách metrov.
Spory skandal w Białymstoku. Chcieli tanio zatankować, a skończyli u mechanika.
Na stacji paliw Auchan Białystok wczoraj z dystrybutora zamiast benzyny leciał diesel. Niczego nieświadomi kierowcy tankowali, ruszali i po kilkuset metrach lądowali na lawecie.
Jest sporo osób… pic.twitter.com/B6Xq3JsthH
— deZeZed (@deZeZed) December 19, 2025
Mechanici v servisoch potvrdili, že problém nespôsobila porucha áut, ale kontaminované palivo. Zmes benzínu a nafty môže poškodiť citlivé súčasti palivového systému už po krátkej jazde.
Poškodených môže byť viac, stanica sa uzavrela
Zatiaľ sa prihlásila približne desiatka vodičov, ktorí zaznamenali poruchy po tankovaní, no prevádzkovateľ nevylučuje, že poškodených môže byť viac. Jedna zo zákazníčok uviedla, že si bola istá, že tankovala benzín, no v servise zistili, že v nádrži mala naftu. Čerpacia stanica patriaca do siete Auchan chybu priznala a po jej odhalení prevádzku dočasne uzavrela. Zároveň vyzvala ďalších vodičov, aby sa prihlásili, ak po tankovaní zaznamenali podobné problémy.
Prípad momentálne vyšetruje polícia v spolupráci s dodávateľom paliva. Cieľom je zistiť, ako k zámene palív došlo a kto za pochybenie nesie zodpovednosť. Odborníci upozorňujú, že natankovanie nesprávneho paliva môže viesť k vážnemu poškodeniu vstrekovania, palivového čerpadla aj motora. Ako upozorňuje portál Auto Świat, opravy sa v takýchto prípadoch môžu vyšplhať na tisíce eur.
