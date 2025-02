Takto ochránite svoj dom pred vlámaním: Bývalá zlodejka prezradila jednu vec, podľa ktorej si vyberala domy

Žena čelila náročným podmienkam. Do príbytkov sa začala vkrádať už po dosiahnutí plnoletosti. Ako tvrdí, v tej dobe žila v útočisku pre ľudí bez domova. Vo veku 16 rokov si vyvinula závislosť od drog.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Mnohokrát som chcela len stráviť noc na normálnom mieste, avšak mnohokrát som získavala peniaze na to, aby som mohla podporiť všetky zlé návyky.“

Dopĺňa, že dnes už jej životná situácia vyzerá diametrálne odlišne. Je triezva, vydatá a má malé dieťa. Za jedno vlámanie bola odsúdená na tri roky, pričom ju z väzenia prepustili po uplynutí dvoch rokov.

Mnohé veci ma mrzia, chcem len ponúknuť novú perspektívu

„Mám prácu, žijem šťastný život. Mentálne som niekde úplne inde. Spýtajte sa ma na hocičo.“

Dodala, že jej spoveď nemá nikoho zvádzať na zlé chodníky. „Mnohé veci, ktoré som robila, ma veľmi mrzia. Môj zámer je teraz jednoducho ponúknuť ľuďom nový pohľad a perspektívu.“

Ľudí najviac zaujímalo, podľa čoho si mladá zlodejka kedysi volila, do ktorých domov sa vláme. Zaujímalo ich, čo ju od vlámania odradilo.

Žena tvrdí, že existuje jedna špecifická vec, ktorá ju vždy zastavila.

„Vždy som sa vyhýbala domom so psami. Ak bol pes vonku, odišla som, zo strachu, že začne štekať a niekoho privolá,“ napísala.

„Realisticky, psy štekajú na všetko, dnes už viem, že by to asi nebol problém. No a ešte, ak som videla kameru, domu som sa vyhla oblúkom. Myslím, že dôvod je jasný.“

Dopĺňa, že rozhodujúce pre ňu bolo to, či pred domom stálo zaparkované auto. Hľadala tiež zadný vchod.

„Kedysi som mala metódu vstupu cez dvere. Potom som prešla k praktickejšej metóde – jednoducho som rozbíjala okná. Okná, cez ktoré sa dalo vyliezť, boli ďalším veľkým plusom.“

Takže ak premýšľate o tom, ako svoj dom uchrániť, zabezpečte si psa, zaparkované auto, kamery a zamknutý zadný vchod. Budete mať v rukách magickú kombináciu, ktorá bezpečne odoženie každého zlodeja vo vašom okolí.