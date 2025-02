Žena prišla na metódu ako našetriť skoro 60-tisíc eur. Dom si kúpila ako 25-ročná, na toto nemíňala ani jeden cent

Mladá žena Kennie Bukky váhala, ako naložiť so zárobkom. Chcela prísť na spôsob, ako aj v dnešnej pochmúrnej ekonomike ušetriť dosť peňazí, aby si bola schopná vo veku 25 rokov kúpiť svoj prvý dom.

Nakoľko zistila, že diplom z forenznej vedy jej dobrý plat nezaručí, preorientovala sa na finančný priemysel. Začala pracovať ako analytička v bankovej spoločnosti, pričom jej plat začínal na sume 33-tisíc eur ročne. Ako prezradila pre portál CNBC, vďaka svojej metóde nakoniec dokázala ušetriť dosť peňazí na to, aby si kúpila svoj prvý dom ako 25-ročná.

Bývala s rodičmi, presunom do práce strávila denne dve hodiny

Bukky sa zároveň rozhodla, že zostane bývať s rodičmi tak dlho, ako to bude možné. V dnešnej ekonomike a s ohľadom na ceny nájmu ide o krok, ktorý volí mnoho mladých ľudí.

Z toho dôvodu musela stráviť denne dve hodiny presunom do práce. Podľa jej slov však „úspory za tú bolesť stáli“.

„Bola som posadnutá myšlienkou ušetriť aspoň 50 percent platu,“ prezradila. „Mohla som sa odsťahovať, ale uprednostnila som šetrenie peňazí. Mohla som tak investovať a pracovať na finančnej slobode a nezávislosti. Žila som doma tak dlho, ako sa dalo, napriek tomu, že logistika nebola najlepšia.“

Žiadne luxusné auto, oblečenie len z výpredajov

Bukky vedela, že aj bez peňazí na nájom sa musí uskromniť ešte viac. Na niektoré veci nemíňala ani cent. Zakázala si kupovať nové oblečenie — ak ho potrebovala, nakupovala výhradne počas výpredajov. V prípade dovoleniek hľadala spôsoby, ako ušetriť čo najviac.

Ako tvrdí, v počiatkoch sa nechala uniesť výškou svojho ročného platu a kúpila si drahé auto. Kúpu nového BMW však čoskoro oľutovala.

„Dočasne som padla do pasce, pozrela som sa spätne na moje rozhodnutia a uvedomila si, že sa musím sústrediť na svoj cieľ. Takže som auto vlastnila len niekoľko mesiacov, následne ho predala a vrátila sa k môjmu Fordu.“

Vďaka svojej metóde tak dokázala nasporiť takmer 60-tisíc eur. S vyšším platom sa peniaze začali nabaľovať ako snehová guľa, všetko poctivo odkladala. Polovicu ušetrených peňazí nakoniec použila ako zálohu na svoj prvý dom. Zvyšok investovala na akciovom trhu.

Hoci dnes už Bukky zarába zhruba 113-tisíc eur ročne, k finančnému hedonizmu sa nevrátila. Tvrdí, že kúpy, akými je luxusné auto, nás obmedzujú a nútia k tomu, aby komfort v našom živote závisel na finančnom príjme. Naďalej dodržiava zásady minimalizmu.

„Podľa môjho názoru by to viedlo k zaseknutiu sa v krysích pretekoch. Získate všetky tieto prepychové veci a potom je váš život viazaný na váš príjem. Pre mňa je to forma otroctva, viazať sa na takéto záväzky.“

Pokiaľ vás jej príbeh zaujal, Bukky prispieva na svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde pravidelne rozdáva získanú múdrosť a cenné rady ako byť finančne zodpovedný.