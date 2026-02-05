Takáč chce zvrátiť rozhodnutie: Bude rokovať so šéfom cukrovaru, ešte pred týždňom ho ubezpečovali, že ide o reči

Stretnutie s predsedom predstavenstva Považského cukrovaru by sa malo uskutočniť v piatok (6. 2.) na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na oznámenie, že Považský cukrovar ako jeden z dvoch cukrovarov v SR ukončuje svoju činnosť.
„Zajtra u mňa na ministerstve sa mám stretnúť s pánom predsedom predstavenstva a budem očakávať od neho informácie. Budem, samozrejme, chcieť vedieť, že prečo, z akého dôvodu sa nemecký akcionár rozhodol ukončiť činnosť tohto cukrovaru. Budem sa snažiť hľadať rôzne spôsoby, aby sme zachránili a ešte zvrátili toto rozhodnutie,“ spresnil agrominister. Prisľúbil, že o rokovaní bude informovať.
O zámere investora sa dozvedel na rokovaní komory
Pripomenul, že minulý týždeň vo štvrtok (29. 1.) sa zúčastnil na rokovaní predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, kde sa rokovalo o celkovej situácii v agrosektore. „Tam som sa dozvedel aj o tom, že vraj nemecký investor, teda majiteľ Považského cukrovaru v Trenčianskej Teplej, chce ukončiť svoje aktivity na Slovensku,“ priblížil Takáč.
„Neváhal som a hneď som kontaktoval predsedu predstavenstva danej spoločnosti. Chcel som od neho informácie o tom, či je na tom niečo pravdy. Predseda predstavenstva ma uistil, že sú to len čisto reči, že to nie je pravda a že si môžeme spraviť spoločné stretnutie, vysvetliť si situáciu v sektore. Povedal zároveň, že bude reagovať aj na rôzne nezmysly, ktoré sa šíria v mediálnom priestore,“ povedal minister.
Nordzucker potvrdil koniec výroby cukru v Trenčianskej Teplej
„Túto informáciu som veľmi uvítal a hneď sme si na zajtra, na piatok o ôsmej ráno u mňa na ministerstve dohodli stretnutie, že si prejdeme situáciu, ako sa im darí, aká je situácia na trhu v Európe. Bohužiaľ, tlačová správa Považského cukrovaru o tom, že sa ukončuje činnosť cukrovaru v Trenčianskej Teplej, je bohužiaľ nemilá informácia, pretože ide o jeden z dvoch cukrovarov, ktorý sme mali na Slovensku a ktoré zabezpečovali stopercentnú potravinovú sebestačnosť SR vo výrobe cukru,“ dodal Takáč.
Nemecká spoločnosť Nordzucker Group, väčšinový vlastník cukrovaru, informoval vo štvrtok, že v spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy. Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.
