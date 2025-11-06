Tajomstvo zo zákulisia natáčania Dunaja odhalené: S Irenou to takmer skončilo inak, mala mať milenecký pomer s Alenkou

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Herečka prezradila pôvodný plán tvorcov.

Fanúšikovia dobovej rodinnej ságy majú Vianoce v predstihu. Pred dvoma dňami uzrela svetlo sveta unikátna kniha o seriálovom megahite Dunaj, k vašim službám, ktorý tak otvára dvere bežným ľuďom do zákulisia jeho vzniku a tvorby. Nechýbal ani krst publikácie, kde prišla herečka, stvárňujúca Irenu Bočkay. Ako však sama prezradila, chýbalo málo a s jej postavou to mohlo byť úplne inak. 

Jedinečná kniha o seriáli je plná zaujímavých informácií a pikantérií, z ktorých budú diváci v nemom úžase. Jednu z nich prezradila pre Markízu Barbora Andrešičová, ktorú poznajú ľudia ako sebavedomú a suverénnu Irenu, dcéru Kučerovcov. Jej seriálová postava si nedávno so svojím mužom Imrichom, ktorého hrá Ivan Šándor, prešla doslova peklom, keďže prišli o svojho milovaného syna Ota. Ako herečka sama priznala, aj pre ňu samotnú bolo nakrúcanie veľmi náročné.

Aký bol pôvodný plán?

Herečka najnovšie vyšla s pravdou von, že pôvodne to malo byť inak. Irena vraj mala mať milenecký pomer s jednou z ďalších známych postáv v Dunaji. „Najskôr, v pôvodnom pláne, sa to zamýšľalo. My s Alenkou sme mali tvoriť milenecký pár,” uviedla prekvapivú informáciu Barbora. Hoci to môže prísť divákom zvláštne, fakt, že sa pôvodný plán tvorcov nakoniec nezrealizoval, Barboru mrzí.

Celkom sa jej prvotný počin pozdával a dokonca má za sebou kamerové skúšky s Lesanou Krauskovou, ktorá hrá Alenku. Obe mali tri castingové kolá a boli pripravené na pôvodný plán. Irena sa mala v práci zahľadieť do Alenky, no potom tento nápad dostal stopku.

„Aj sa nám to v niečom páčilo, že to bude trošku iné, že ukážeme vlastne aj homosexuálnych ľudí, ktorí to vlastne v tom čase mali náročné. Za to sa mohlo ísť sedieť a nebolo to jednoduché. A vlastne taká tá dilema, že rodina vs. nejaké novonájdené vášne, o ktorých ten človek pramálo vie, ale nejako sa to v ňom otvára, že by to mohlo byť zaujímavé,” poznamenala Barbora.

Ako ešte raz herečka zdôraznila, bola na to nachystaná a rátala s tým. „Bolo to fakt potom také prirodzené sklamanie. Ja som v tom žila pár mesiacov, že takto to bude a nebolo. Život však ide ďalej,“ dodala na záver.

