Barbora Andrešičová a Ivan Šándor prehovorili o scéne, ktorá zlomila srdcia divákov. Čo čaká Irenu a Imricha teraz?

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Spojí ich tragická smrť syna, alebo ich, naopak, rozdelí?

Diváci už poznajú, komu sa bombardovanie stalo osudným. Je medzi nimi Hanák, ktorý posledné týždne komplikoval život Alenke, ale tiež malý Oto, ktorý sa len nevinne chcel dívať na lietadlá. Práve táto scéna najviac divákom trhala srdcia a nielen im, keďže herci, ktorí stvárnili chlapcových rodičov, priznali, že to bolo náročné natočiť. 

Barbora Andrešičová a Ivan Šándor sú v Dunaji, k vašim službám od samotného začiatku. Ich vzťah prešiel rôznymi výzvami, no vždy si k sebe našli cestu a boli skvelými rodičmi pre svoje dve deti. Teraz však ich rodinu postihla tragédia a herci pre Markízu prezradili nielen to, ako sa im táto scéna natáčala, ale aj to, čo diváci môžu očakávať ďalej.

Jeho smrť čakali, no bolo to náročné

Barbora Andrešičová, ktorá stvárňuje Irenu, priznala, že už vopred s Ivanom tušili, že ich seriálový syn zomrie a hoci predpokladali, že to bude počas bombardovania, nevedeli si predstaviť, ako bude vyzerať tento scenár, až kým ho nedržali v rukách. „Bolo to silné,“ prezradila herečka svoje prvé emócie, keď si prečítala scény Otovej smrti a reakcie rodičov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Herci tak boli na túto scénu pripravení a hoci zvládli natočiť bombardovanie profesionálne, prišiel jeden moment, ktorý zasiahol aj ich a na pľaci náhle zavládlo ticho. „Keď som prinášal toho Ota do tej nemocnice, tak tam to naozaj stíchlo. Aj ja som potreboval možno väčšie sústredenie ako pri našich iných dialógoch, či už u Kučerovcov alebo s Bašou a cítil som tam aj určitú podporu od štábu, že vlastne trošku to tak stíchlo a koncentrácia bola väčšia,“ opísal Šándor.

Vypätú situáciu si uvedomovali aj komparzisti a aj tí mu dávali podľa Šándorových slov maximálny priestor, aby podal v scéne z nemocnice najlepší a najautentickejší výkon.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Kto však najhoršie niesol celé natáčanie Otovej smrti, bola hercova reálna mama. Keď totiž točili v exteriéri v Trnave, musela sa dívať na scénu svojho mŕtveho syna. „Otova mamima, milá, si veľmi poplakala. Pretože naozaj jej sa to tak dotklo, samozrejme, bol to jej syn,“ spomínal seriálový Imrich. Samotný Šimon Salaj, ktorý Ota stvárňuje, naopak, s touto scénou vraj nemal problém – jednoducho si ľahol na zem a nechal sa zaprášiť. Podľa Barboriných slov navyše Šimon zvládol zahrať svoju smrť na prvý pokus a zahral to bravúrne.

Čo to znamená pre Imricha a Irenu?

