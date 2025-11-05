Veľký módny trend na jeseň, ktorý ovládne tiež celú zimu. Bez tohto doplnku by žiadna žena nemala spraviť krok z domu

Tričká s krátkymi rukávmi a letné šaty, v ktorých sme sa preháňali po teplom piesku na pláži, vystriedali kožené bundy. To isté sa týka aj jesennej obuvi, ktorá nahradila sandále, no netreba zabúdať na jednu vec. Ide o módny doplnok, ktorému mnohí nepripisujú veľký význam, avšak tentokrát zmenia názor. Ide totiž o výrazný trend, ktorý by každá žena mala mať vo svojom šatníku.
Na prvý pohľad detail, na druhý niečo, čo dodá celému outfitu príjemný šmrnc a oživí ho. Reč je o elegantných dlhých rukaviciach, ktoré už dávno nie sú len výsadou dám s róbami na luxusných večierkoch a párty. Mala by po nich siahnuť každá žena, ktorá chce zaujať a sleduje, čo sa nosí. Taktiež majú praktickú výhodu a zahrejú ruky v nepriaznivom počasí. Dlhé kožené rukavice zaujali redaktorov a módnych nadšencov, podľa ktorých im právom prischla sláva, ako píše portál Grazia.
Luxusný kožený štýl má moc dodať doslova každému outfitu šik, uhladený a skvele spracovaný vzhľad. Existuje niekoľko spôsobov, ako ich nosiť tak, aby z vás dýchala elegancia a zároveň, aby ste boli stredobodom pozornosti.
Doplnok k jesennej bunde
Či už ide o skrátený trenčkot, umelú kožušinu alebo akúkoľvek inú jesennú bundu, môžete k nej pridať dlhé rukavice. Nebojte sa ich nosiť cez rukávy bundy alebo naopak, vyhrňte si rukávy a vytiahnite rukavice až po lakte. Treťou možnosťou je nechať bundu tak a jednoducho si dať rukavice, ktoré budú pod ňou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ženy zvyknú nosiť rukavice väčšinou k zimnému kabátu, ku ktorému sa hodí opasok. Tak uvidia na vlastné oči, ako bezchybne tieto dva doplnky spolu vyzerajú.
Nahlásiť chybu v článku