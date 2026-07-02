Mal iba 13, keď hral v Narnii. Dnes by ste Edmunda nespoznali, slávu vymenil za politiku a Blízky východ

Edmund z Narnie

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Skandar Keynes sa rozhodol, že dráha herca nie je nič pre neho a rozhodol sa študovať jazyky.

Filmová séria Narnia prvýkrát debutovala v roku 2005 s filmom Narnia: Lev, šatník a čarodejnica. V ňom sa predstavili štyria súrodenci – Peter, Suzan, Edmund a Lucy a šatník, vďaka ktorému sa dostali do sveta plného mágie, kde ich čakal lev Aslan.

Nasledovala druhá časť s názvom Narnia: Princ Kaspian a trilógiu uzavrel film Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik, ktorý vyšiel v roku 2010. Odvtedy prešlo 16 rokov, no na túto filmovú sériu diváci rozhodne nezabudli. O úspechu tohto príbehu navyše svedčí aj to, že už čoskoro dostane nové stvárnenie. Ako sme vás informovali v článku, Netflix spoločne s režisérkou Gretou Gerwig, ktorá sa preslávila filmovými hitmi Malé ženy Barbie, pripravuje novú adaptáciu tejto ikonickej série.

Narnia Aslan
Foto: MovieStillsDB

Netflix už v roku 2018 získal exkluzívne práva na filmové a televízne adaptácie celej série od spisovateľa C. S. Lewisa. Prvý z filmov s názvom Narnia: The Magician’s Nephew, v preklade Narnia: Čarodejníkov synovec, by mal mať podľa vyjadrenia Netflixu premiéru v kinách 12. februára 2027 a na platformu Netflix sa dostať 2. apríla toho istého roku.

S herectvom po Narnii sekol

Zatiaľ sa pritom neočakáva, že by sa mal k osadenstvu pridať aj niekto z pôvodných hercov. Obzvlášť u predstaviteľa Edmunda je to viac ako nepravdepodobné, keďže už dávno opustil žiaru reflektorov a vzdal sa hollywoodskej slávy. Skandar Keynes mal iba 13 rokov, keď si zahral vo svojom prvom filme o Narnii. Práca herca ho však nenadchla natoľko, aby v nej pokračoval aj v dospelosti, píše portál LADBible.

Edmund z Narnie
Foto: MovieStillsDB

Narodil sa v Londýne v roku 1991 britskému spisovateľovi Randalovi Keynesovi a libanonskej matke Zelfe Hourani. Keynes pochádza z jednej z najvýznamnejších britských rodín – medzi svojich predkov radí napríklad Charlesa Darwina či uznávaného ekonóma Johna Maynarda Keynesa.

Zameral sa na politiku a medzinárodné vzťahy

Po rokoch práce detského herca nechal Hollywood za sebou a posledné približne desaťročie strávil pôsobením v politike a v oblasti verejnej politiky. Dnes má 34 rokov a vybudoval si kariéru zameranú na medzinárodné vzťahy, pričom zužitkoval aj štúdium nových jazykov.

Edmund z Narnie
Foto: MovieStillsDB

Po svojom poslednom účinkovaní v narnijskej sérii v roku 2010 študoval predstaviteľ Edmunda arabčinu, perzštinu a dejiny Blízkeho východu na Pembroke College v Cambridge, kde v roku 2014 promoval s najvyšším možným hodnotením.

Štúdium ho na rok zavialo do Libanonu, kde sa naplno ponoril do dedinského života, aby si zdokonalil arabčinu. Keď o tejto skúsenosti písal pre študentský magazín The Tab, žartoval, že ho miestni považovali za „dedinského idiota“, pretože nehovoril tak plynule, ako si myslel.

Dotiahol to až do OSN

Po vysokej škole absolvoval trojmesačnú stáž na Úrade vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Jordánsku, kde pomáhal s výskumom životných podmienok sýrskych utečencov. Jeho práca prispela k správe organizácie s názvom Living in the Shadows (pozn. red.: v preklade Život v tieni), ktorá skúmala problémy, ktorým čelí takmer 150 000 utečencov žijúcich mimo táborov.

Potom zamieril do britskej politiky a v rokoch 2015 až 2018 pôsobil ako parlamentný poradca konzervatívneho poslanca Crispina Blunta. V tejto funkcii sprevádzal parlamentné delegácie na cestách po Blízkom východe a podieľal sa na diskusiách o regionálnej bezpečnosti a zahraničnej politike.

@ji_eun33 soooo angellllll🪽 #skanderkeynes #edmundpevensie #narnia #narniatok #fyp ♬ original sound – bxrri_e – skandie🦋

Predpokladá sa, že po odchode z parlamentu Keynes naďalej pôsobí ako politický poradca. Hoci sa z veľkej časti vyhýba svetlám reflektorov, fanúšikovia Narnie na neho rozhodne nezabudli, keďže bol súčasťou ich detstva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Miley Cyrus si splnila detský sen: Má vlastnú Barbie a fanúšikom poslala krásny odkaz

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac