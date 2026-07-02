Mal iba 13, keď hral v Narnii. Dnes by ste Edmunda nespoznali, slávu vymenil za politiku a Blízky východ

Filmová séria Narnia prvýkrát debutovala v roku 2005 s filmom Narnia: Lev, šatník a čarodejnica. V ňom sa predstavili štyria súrodenci – Peter, Suzan, Edmund a Lucy a šatník, vďaka ktorému sa dostali do sveta plného mágie, kde ich čakal lev Aslan.
Nasledovala druhá časť s názvom Narnia: Princ Kaspian a trilógiu uzavrel film Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik, ktorý vyšiel v roku 2010. Odvtedy prešlo 16 rokov, no na túto filmovú sériu diváci rozhodne nezabudli. O úspechu tohto príbehu navyše svedčí aj to, že už čoskoro dostane nové stvárnenie. Ako sme vás informovali v článku, Netflix spoločne s režisérkou Gretou Gerwig, ktorá sa preslávila filmovými hitmi Malé ženy a Barbie, pripravuje novú adaptáciu tejto ikonickej série.
Netflix už v roku 2018 získal exkluzívne práva na filmové a televízne adaptácie celej série od spisovateľa C. S. Lewisa. Prvý z filmov s názvom Narnia: The Magician’s Nephew, v preklade Narnia: Čarodejníkov synovec, by mal mať podľa vyjadrenia Netflixu premiéru v kinách 12. februára 2027 a na platformu Netflix sa dostať 2. apríla toho istého roku.
S herectvom po Narnii sekol
Zatiaľ sa pritom neočakáva, že by sa mal k osadenstvu pridať aj niekto z pôvodných hercov. Obzvlášť u predstaviteľa Edmunda je to viac ako nepravdepodobné, keďže už dávno opustil žiaru reflektorov a vzdal sa hollywoodskej slávy. Skandar Keynes mal iba 13 rokov, keď si zahral vo svojom prvom filme o Narnii. Práca herca ho však nenadchla natoľko, aby v nej pokračoval aj v dospelosti, píše portál LADBible.
Narodil sa v Londýne v roku 1991 britskému spisovateľovi Randalovi Keynesovi a libanonskej matke Zelfe Hourani. Keynes pochádza z jednej z najvýznamnejších britských rodín – medzi svojich predkov radí napríklad Charlesa Darwina či uznávaného ekonóma Johna Maynarda Keynesa.
Zameral sa na politiku a medzinárodné vzťahy
Po rokoch práce detského herca nechal Hollywood za sebou a posledné približne desaťročie strávil pôsobením v politike a v oblasti verejnej politiky. Dnes má 34 rokov a vybudoval si kariéru zameranú na medzinárodné vzťahy, pričom zužitkoval aj štúdium nových jazykov.
Po svojom poslednom účinkovaní v narnijskej sérii v roku 2010 študoval predstaviteľ Edmunda arabčinu, perzštinu a dejiny Blízkeho východu na Pembroke College v Cambridge, kde v roku 2014 promoval s najvyšším možným hodnotením.
Štúdium ho na rok zavialo do Libanonu, kde sa naplno ponoril do dedinského života, aby si zdokonalil arabčinu. Keď o tejto skúsenosti písal pre študentský magazín The Tab, žartoval, že ho miestni považovali za „dedinského idiota“, pretože nehovoril tak plynule, ako si myslel.
Happy 25th Birthday to our perfect Edmund Pevensie, Mr Skandar Keynes! 🙂 pic.twitter.com/iTkQII6ufm
— Narnia Indonesia (@NarniaIndo) September 4, 2016
Dotiahol to až do OSN
Po vysokej škole absolvoval trojmesačnú stáž na Úrade vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Jordánsku, kde pomáhal s výskumom životných podmienok sýrskych utečencov. Jeho práca prispela k správe organizácie s názvom Living in the Shadows (pozn. red.: v preklade Život v tieni), ktorá skúmala problémy, ktorým čelí takmer 150 000 utečencov žijúcich mimo táborov.
Potom zamieril do britskej politiky a v rokoch 2015 až 2018 pôsobil ako parlamentný poradca konzervatívneho poslanca Crispina Blunta. V tejto funkcii sprevádzal parlamentné delegácie na cestách po Blízkom východe a podieľal sa na diskusiách o regionálnej bezpečnosti a zahraničnej politike.
@ji_eun33 soooo angellllll🪽 #skanderkeynes #edmundpevensie #narnia #narniatok #fyp ♬ original sound – bxrri_e – skandie🦋
Predpokladá sa, že po odchode z parlamentu Keynes naďalej pôsobí ako politický poradca. Hoci sa z veľkej časti vyhýba svetlám reflektorov, fanúšikovia Narnie na neho rozhodne nezabudli, keďže bol súčasťou ich detstva.
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