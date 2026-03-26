Dcéra Dary Rolins má oficiálne 18: Dojatá speváčka aj Matej Homola zverejnili krásne slová

Čas letí rýchlejšie, než by sme si priali, a najviac si to uvedomíme pri našich deťoch. Pre rodičov je každý takýto míľnik plný radosti, ale aj dojatia a nostalgie.
Speváčka Dara Rolins zverejnila emotívne fotky s krásnym popisom, ktorý venovala svojej už plnoletej dcére, ktorá sa čoskoro chystá odísť za štúdiom do Londýna, pri príležitosti jej 18. narodenín. Vo svojom príspevku na instagrame sa obzrela späť za rokmi, ktoré ubehli nečakane rýchlo, a naznačila, aké silné emócie v nej tento životný míľnik vyvolal. Príspevok zaujal nielen fanúšikov, ale aj známe osobnosti, ktoré sa k jej slovám pridali.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ten čas zbehol rýchlo, hrdosť striedajú obavy
Speváčka Dara Rolins sa vo svojom príspevku netajila tým, že dospievanie dcéry v nej vyvoláva zmiešané pocity. Hneď v úvode priznala, že si len ťažko uvedomuje, ako rýchlo všetko ubehlo: „Neviem KEDY sa to stalo, ale je dospelá :). Tak veľmi, ako sa Lola na tento deň tešila, som sa ja tohto dňa bála. Celú dobu ma utešovalo, že je v nedohľadne. A ja stále nechápem, jak rýchlo ten čas utiekol,“ napísala Dara úprimne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V ďalších riadkoch už viac vynikla hrdosť, hoci obavy prirodzene zostávajú. Naznačila, že ako rodičia sa snažili urobiť maximum: „Oficiálne dospelá, zodpovedná za seba, svoje kroky, rozhodnutia. Viem, že sme urobili maximum pre to, aby sme ju na jej cestu životom dobre vyzbrojili. Má tú najlepšiu rodinu a kamarátov na život a na smrť,“ napísala milujúca mama.
Nahlásiť chybu v článku