Prelomila mlčanie a prezradila, ako je to s jej vzťahom. Dara Rolins úprimne priznala, čo si myslí o kauze s Pavlom

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Vyjadrila sa k fotografii, ktorá spustila u mnohých pochybnosti, či je všetko medzi nimi v poriadku.

Legendárna speváčka má na to jasný názor a pozná pravdu. Médiá obletela fotografia, na ktorej jej dlhoročný priateľ držal okolo pliec neznámu ženu a kráčali pražskými ulicami z baru na neznáme miesto. Hneď sa objavili špekulácie o podvádzaní, no len Dara pozná skutočnú pravdu. Postavila sa tejto kauze zoči-voči a prehovorila. 

Futbalista Pavel Nedvěd bol viceprezidentom Juventusu a nejaký čas strávil pár v Emirátoch. Nakoniec však podľa českého denníka Expres zakotvili v Česku, kde držiteľ Zlatej lopty šéfuje reprezentácii. Zdá sa, že všetko je v poriadku, dokonca sa pred nejakým časom zasnúbili. Preto verejnosť prekvapili fotografie Pavla s inou ženou a začalo sa šepkať, či svoju priateľku a speváčku Daru Rolins nepodvádza.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Zdá sa jej to smiešne

Zatiaľ čo vtedy Pavel na to zareagoval, že len vyprevádzal manželku kamaráta zo spoločnej akcie a Dara uviedla, že ich vzťah je v poriadku, umelkyňa sa o tom viac rozhovorila pre Plus Jeden Deň a priznala, že je to celé úsmevné a že trošku namietala, aby sa Pavel vrátil do Česka.

„Je to smiešne… A vlastne teraz mi to príde tak, že mne je skôr Pavla ľúto, že mu idú takto po krku. A ináč sa priznám, že to bol jeden z dôvodov, prečo som tak trošku mala problém aj s tým, aby sa vrátil do českého futbalu, pretože som vedela, že ho budú mať na muške, a že ho budú určite riešiť,“ vyšla s pravdou von speváčka.

Do kariet hrá aj to, že Dara patrí medzi najpopulárnejšie spevácke hviezdy na Slovensku a v Česku, preto je ona i Pavel stredobodom pozornosti médií a novinárov. „Aj tým, že som po jeho boku ja… Nemá proste neznámu ženu, ktorá médiá nezaujíma, takže ide to ruka v ruke s tým, že to bolo celkom prirodzené, že sa to môže stať,“ pokračovala. Avšak žije s ním ona, takže veľmi dobre vie, ako to medzi nimi je. „Na druhej strane, ja ho poznám, roky s ním žijem, viem, koho miluje a vieš, to je také, akoby ho vyfotili s našou pestúnkou a snažili sa z toho urobiť aféru a kauzu,“ doplnila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Speváčka sa tomu celému len smeje a zároveň ubezpečuje ostatných, že je medzi nimi všetko v poriadku. Sláva prináša pozlátko a príjemné okamihy, ktoré mnohí nezažijú za celý svoj život, no môže mať aj svoju odvrátenú stránku, o čom svedčí spomínaná kauza. Obaja tak musia rátať s tým, že budú i naďalej stredobodom pozornosti širokej verejnosti.

