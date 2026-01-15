Svet, aký poznáme, by prestal existovať: Tusk povedal, čo by sa stalo, ak by nastal konflikt štátov NATO

Poľský premiér Donald Tusk, Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Donald Trump spôsobuje naďalej vrásky celej Európe.

Poľsko neplánuje vyslanie svojich vojakov do Grónska. Prípadný ozbrojený zásah Spojených štátov by znamenal zásadné narušenie medzinárodného poriadku, uviedol poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii, informuje varšavský spravodajca TASR.

Premiér zdôraznil, že konflikt medzi dvoma členskými štátmi NATO by mal mimoriadne vážne dôsledky. „Konflikt alebo pokus o zabratie územia členského štátu NATO iným členským štátom NATO, navyše Spojenými štátmi, by bol koncom sveta, aký poznáme,“ povedal Tusk.

Európa by bola bez plánu

Podľa neho by takýto vývoj znamenal rozpad bezpečnostného systému založeného na solidarite Severoatlantickej aliancie, ktorý desaťročia garantoval stabilitu v Európe a Severnej Amerike. Tusk upozornil, že Európa nemá pripravený plán na takýto scenár a kľúčová je jednota Európskej únie a európskych členov NATO.

Ilustračná foto: Unsplash

Premiér pripustil, že vzhľadom na doterajšie kroky administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa nemožno úplne vylúčiť žiadny vývoj. Zdôraznil však, že Poľsko bude robiť všetko pre zachovanie transatlantických vzťahov, ktoré považuje za základ svojej bezpečnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy, Rusko okamžite panikári. Nikto nevie, čo ostrov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí poznať tento rýchly trik: Zubárka radí, ako zachrániť vybitý zub. Ušetriť môžete až stovky eur
Stačí poznať tento rýchly trik: Zubárka radí, ako zachrániť vybitý zub. Ušetriť môžete až stovky eur
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac