Trump sa Grónska nevzdá: Má nad ním byť „Zlatá kupola“, NATO by vraj bolo silnejšie

Foto: Based2134, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / SITA AP Photo/Alex Brandon

Martin Cucík
TASR
Americký prezident skúša obhájiť akvizíciu Grónska všetkými možnými spôsobmi.

Americký prezident Donald Trump v stredu zopakoval, že USA potrebujú Grónsko pre svoju národnú bezpečnosť a tiež pre v súčasnosti budovaný systém protivzdušnej obrany Zlatá kupola, ktorý má byť dokončený do roku 2029.

Trump zároveň vyjadril presvedčenie, že NATO by bolo oveľa silnejšie a efektívnejšie, keby Grónsko patrilo Spojeným štátom. Uviedol to v príspevku na svojej sieti Truth Social, informuje TASR.

Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. Je to životne dôležité pre Zlatú kupolu, ktorú staviame. NATO by nám malo pomôcť ho získať. AK TO NESPRAVÍME MY, SPRAVÍ TO RUSKO ALEBO ČÍNA, A TO SA NESMIE STAŤ!“ napísal šéf Bieleho domu.

Plány na zmienený protiraketový štít predstavil v máji minulého roka. Systém má stáť najmenej 175 miliárd dolárov a má byť funkčný do konca Trumpovho druhého obdobia vo funkcii prezidenta, teda do roku 2029.

Vraj nie je na predaj

Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím, trvá na tom, že nie je na predaj. Premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ostrov uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska, ktoré je členským štátom NATO, než by sa mal stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.

Foto: TASR/AP

Americký prezident sa domnieva, že získanie Grónska Spojenými štátmi by bolo v prospech NATO. Tvrdí, že z vojenského hľadiska by Aliancia bez „obrovskej sily“ USA, k vybudovaniu ktorej podľa svojich slov prispel veľkou časťou on sám, ani zďaleka nebola účinnou organizáciou ani odstrašujúcim prostriedkom.

Oni to vedia a ja tiež. NATO sa stane oveľa silnejším a efektívnejším, ak bude Grónsko v rukách SPOJENÝCH ŠTÁTOV. Čokoľvek menej než to je neprijateľné,“ dodal Trump.

Grónsko, ktoré má približne 57 000 obyvateľov, je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Nemá vlastnú armádu a jeho obranu, ako aj zahraničnú politiku, zabezpečuje Dánsko.

Na severozápade ostrova majú Spojené štáty leteckú základňu Pituffik ešte z obdobia studenej vojny. Prevádzkovať im ju umožňuje dohoda z roku 1951, na základe ktorej majú dovolený aj prieskum nerastných zdrojov.

