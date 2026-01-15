Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy, Rusko okamžite panikári. Nikto nevie, čo ostrov čaká

Roland Brožkovič
TASR
Dánsko oznámilo okamžité zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku.

Rusko je vážne znepokojené nasadením vojakov európskych krajín v Grónsku, uviedlo v stredu neskoro večer podľa agentúry AFP ruské veľvyslanectvo v Belgicku.

Dánsko na svojom autonómnom území, o ktoré opakovane prejavuje záujem americký prezident Donald Trump, organizuje cvičenie Operation Arctic Endurance (Arktická vytrvalosť), na ktorom sa zúčastnia príslušníci ozbrojených síl niekoľkých členských štátov NATO. Prví z nich tam postupne prichádzajú, píše TASR.

Dánsko oznámilo okamžité zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku v spolupráci so spojencami z NATO v stredu – v čase, keď sa šéfovia dánskej a grónskej diplomacie vo Washingtone stretávali s predstaviteľmi Bieleho domu, aby diskutovali o Grónsku. Posilnená prítomnosť bude podľa Kodane pozostávať z lietadiel, plavidiel a vojakov. „Situácia, ktorá sa vyvíja vo vysokých zemepisných šírkach, nás vážne znepokojuje,“ uviedla ruská ambasáda v Belgicku, kde má NATO svoje sídlo.

Dôležité rokovanie

Vo vyhlásení zverejnenom v stredu večer ambasáda dodala, že NATO podľa Moskvy zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť v oblasti Arktídy „pod falošnou zámienkou rastúcej hrozby zo strany Moskvy a Pekingu“.

Foto: SITA/AP

Práve snahou zabrániť Rusku a Číne údajne zmocniť sa Grónska odôvodňuje Trump svoj záujem získať tento najväčší ostrov na svete, ktorý má veľký geostrategický význam a je bohatý na nerastné suroviny. Šéf Bieleho domu zároveň argumentuje, že USA potrebujú Grónsko, aby zaistili svoju národnú bezpečnosť.

Na stredajšom stretnutí vo Washingtone sa zúčastnili viceprezident USA J. D. Vance, šéf americkej diplomacie Marco Rubio, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová a jej rezortný kolega z Dánska Lars Lökke Rasmussen. Ten po rokovaní vyhlásil, že USA, Dánsko a Grónsko majú zásadne rozdielne názory na otázku Grónska.

Vyslanie svojich vojsk do Grónska okrem Dánska avizovalo Francúzsko, Nemecko, Nórsko a Švédsko, prichádzať majú v nasledujúcich dňoch. Prví dánski a francúzski vojaci tam už podľa nemeckého denníka Bild dorazili. Spomínaná štvorica krajín oznámila, že vojenský personál sa zúčastní na prieskumnej misii, podľa zdroja francúzskeho denníka Le Parisien pôjde o súčasť cvičenia Arctic Endurance.

Zo strany spojencov Kodane možno nasadenie vnímať ako reakciu na opakované tvrdenia Trumpa, že chce získať kontrolu nad Grónskom, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. „Ak tam (v Grónsku) nezasiahneme my, zasiahne Rusko a zasiahne Čína. Dánsko s tým nemôže nič urobiť, ale my môžeme urobiť všetko,“ vyhlásil prezident USA po stretnutí amerických, dánskych a grónskych predstaviteľov v Bielom dome.

