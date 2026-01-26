Súd rozhodol v kauze vraždy Jána Kuciaka: Komunikácia z Threemy môže byť použitá ako dôkaz

Petra Sušaninová
TASR
Vyplýva to z vyjadrenia predsedu senátu Miroslava Mazúcha.

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pripustí komunikáciu z aplikácie Threema zo zaisteného mobilu ako dôkaz v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka z februára 2018. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu senátu Miroslava Mazúcha.

Návrh o nepripustení dôkazu v podobe komunikácie z aplikácie Threema predložil advokát obžalovaného Mariana K. Marek Para. Súd tento návrh zamietol.

Na pondelkovom hlavnom pojednávaní vypovedal Darko D., obžalovaný v prípade prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Daniela Lipšica. „Nemám žiadnu súvislosť s prípadom,“ zdôraznil. Ako doplnil, pozná sa len so svedkom Iľjom Weissom. Na prípadné otázky procesných strán sa rozhodol neodpovedať. Následne sa čítali aj predchádzajúce výpovede obžalovaného. Dušan K. reagoval, že Darka D. videl po prvý raz na hlavnom pojednávaní v Pezinku.

Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelí obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka vrážd Žilinku a Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018.

