Prezident si vyžiadal informácie súvisiace s pozvaním Slovenska do Rady mieru: Od Trumpa dostali pozvánku aj Čína a Rusko

Foto: TASR - Martin Baumann

Petra Sušaninová
TASR
Trump pozval približne 60 krajín, niektoré už účasť odmietli.

Prezident SR Peter Pellegrini si vyžiadal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do Rady mieru. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini upozornil, že ak by SR zvažovala zapojiť sa do tejto iniciatívy, musia mať jej predstavitelia k dispozícii kompletné a presné informácie. „Ak by Slovenská republika zvažovala zapojenie sa do tejto iniciatívy, musíme presne vedieť, aké sú právne rámce prípadného pôsobenia v Rade mieru, aké sú na to finančné náklady a aký je ústavný postup prípadného schvaľovania prístupových dokumentov,“ uviedla hlava štátu s tým, že až po dôkladnom oboznámení sa so všetkými informáciami je možné viesť zmysluplnú diskusiu.

Kancelária prezidenta SR preto v tejto súvislosti oficiálne požiadala MZVZE o sprístupnenie všetkých interných aj externých analýz, ktoré má k dispozícii v súvislosti s dojednávaním zmluvy, ako aj s prípadnými rizikami v prípade vstupu Slovenska do Rady mieru. Zároveň tiež požiadala o informácie, či ministerstvo považuje doručený dokument za medzinárodnú zmluvu podľa Ústavy SR alebo ide o iný druh medzinárodnej zmluvy, ako aj či by v prípade ratifikácie takejto zmluvy bolo potrebné prijať zákon.

Foto: TASR/AP

Slovensko dostalo od Trumpa ponuku

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v sobotu (24. 1.) informoval, že Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. MZVEZ podľa neho ponuku vyhodnocuje, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.

Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Témou koalície nie sú lacnejšie potraviny ani životná úroveň ľudí, rieši rokovací poriadok: Podľa Gröhlinga…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac