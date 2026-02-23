Súboj o ženícha pritvrdzuje: Markíza ukázala ďalšie ružičky, do šou mieri exfarmárka aj študentka práva

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Aj v tomto ročníku bude medzi dievčatami bývalá farmárka.

Ruža pre nevestu sa vracia na televízne obrazovky už so štvrtou sériou. V nej budú opäť bojovať atraktívne ženy o srdce jedného muža. V tomto prípade o Adriána Chabadu – 28-ročného špecialistu na reality a investičné príležitosti.

Minulý týždeň boli odhalené mená prvých ružičiek, pričom si medzi nimi diváci hneď všimli Žanetu, ktorá tvorí obsah na sociálne siete, ale zaujala ich tiež Laura, ktorá kedysi pôsobila ako asistentka Borisa Kollára. Navyše sa veľkým paradoxom stalo to, že hoci minulé série diváci komentovali, že chcú v šou staršie súťažiace, keďže bol medzi niektorými príliš veľký vekový rozdiel so ženíchom, a tak im televízia teraz vyhovela, no teraz je ženích oveľa mladší.

Je medzi nimi aj známa tvár

Teraz TV Markíza predstavila ďalšie súťažiace. Po Laure, Žanete, Sandy, Soni, Alžbete, Monike a Sone prichádzajú majiteľka vlasového salónu Mersi, študentka práva Miška, zubná asistentka Nelly a exfarmárka Niki, ktorá zabojovala o výhru v 15. sérii Farmy. Tam sa dokonca dostala až do finále, a tak je jasné, že jej bojovný duch nechýba.

27-ročná ​Mercedes, alebo Mersi, je ambiciózna a ako o sebe priznala – od 15 rokov si všetko financuje sama a odmieta mužov bez vlastných cieľov a ambícií. 27-ročná Miška je finalistkou online ročníka Miss Universe 2025 a je nielen krásna, ale aj múdra. Momentálne študuje právo, 11 rokov sa venovala baletu a dokonca učila malé deti tancovať a študovala muzikálové herectvo na konzervatóriu v Košiciach.

21-ročná Nelly je profesionálna tanečnica, ktorá sa tancu venuje od troch rokov. Popri tom však pracuje ako zubná asistentka v špecializovanej ambulancii pre deti s náročnými potrebami. Žije tak v dvoch svetoch, no energia jej rozhodne nechýba.

Zabudnúť netreba ani na 29-ročnú Niki, ktorú diváci Markízy už dobre poznajú. Tmavovlasá kráska tvorí obsah na sociálne siete, a tak je známa ako influencerka. Sama seba označila za „drama queen“, a tak je jasné, že sa s ňou dievčatá a ženích nebudú nudiť.

