Polícia rieši otrasný prípad: Muž sa pohádal s mamou, následne ju bodol nožom

Polícia vyšetruje okolnosti útoku, ku ktorému došlo v pondelok ráno v jednom z rodinných domov v Turčianskych Tepliciach. Tridsaťšesťročný muž tam mal po predchádzajúcej slovnej výmene niekoľkokrát bodnúť nožom svoju matku do vrchnej časti tela. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Oznámenie o útoku prijali policajti na tiesňovú linku. „Ženu previezli so zraneniami do nemocnice. Podozrivého muža policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali do cely policajného zaistenia,“ uviedla Šefčíková.
Vec si na mieste podľa nej prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine. „Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Vzhľadom na vykonávanie prvotných procesných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala.
