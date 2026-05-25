Slovensko má ďalšieho šťastlivca: Padol jackpot, niekto sa stal cez noc milionárom

Včera sa z jedného Slováka alebo zo Slovenky stal milionár. V nedeľu totiž v súťaži LOTO padol jackpot. Šťastlivec bude bohatší o 2 206 622 eur.
Jackpot bol trafený už v prvom ťahu a výherné čísla boli 10, 15, 17, 23, 25, 39 a 21.
LOTO je číselná lotéria, v ktorej hráč tipuje 6 čísel z číselného radu od 1 do 49. Žrebovanie sa uskutočňuje spravidla každú stredu, piatok a nedeľu o 18.00 hod. Pri každom žrebovaní sa žrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 1. ťah a 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 2. ťah.
Výška vkladu za jeden tip a na jedno stávkové obdobie pre 1. a 2. ťah hry je 1,20 €.
Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
