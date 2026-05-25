Obľúbený obchod prichádza s veľkými novinkami: Dotknú sa mnohých zákazníkov

Sieť drogérií dm oznámila, že prichádza s novinkou, ktorá uľahčí život zákazníkom. Tí pri online nákupe môžu od mája využiť širšie možnosti služieb expresného vyzdvihnutia aj doručenia. Taktiež miesto papierovej účtenky si pri nákupe v predajni môžu zvoliť digitálny doklad do aplikácie.
„Naším dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom stále lepšie a komplexnejšie služby, ktoré im uľahčujú nakupovanie. Neustále zvyšujeme komfort a flexibilitu, aby bol zážitok z nakupovania v dm čo najpríjemnejší, či už zákazníci nakupujú priamo v predajni alebo online. Rozšírenie expresných služieb a zavedenie digitálnej e-účtenky sú prirodzeným krokom k lepšej dostupnosti sortimentu a zároveň k napĺňaniu našich cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Mnohí sa potešia
Zákazníci môžu pre svoje nákupy využiť online objednávanie na stránke alebo priamo v mobilnej aplikácii. Následne majú na výber dva expresné spôsoby prevzatia tovaru: Expresné vyzdvihnutie do 30 minút a expresné doručenie do 20.00 hod.
Expresné vyzdvihnutie je pre všetkých, ktorí si chcú už hotový a zabalený nákup iba vyzdvihnúť v predajni. Tovar je pripravený na vyzdvihnutie do 30 minút od odoslania objednávky alebo si zákazník môže sám zvoliť konkrétnu hodinu, kedy mu prevzatie najviac vyhovuje.
Expresné doručenie do 20.00 h znamená, že zákazníci vo vybraných mestách môžu rozhodnúť aj pre doručenie nákupu priamo domov. Táto možnosť je dostupná v 20 oblastiach.
