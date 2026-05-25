Obľúbený obchod prichádza s veľkými novinkami: Dotknú sa mnohých zákazníkov

Ilustračné foto: dm drogerie

Roland Brožkovič
TASR
Zákazníci budú mať na výber dva expresné spôsoby doručenia.

Sieť drogérií dm oznámila, že prichádza s novinkou, ktorá uľahčí život zákazníkom. Tí pri online nákupe môžu od mája využiť širšie možnosti služieb expresného vyzdvihnutia aj doručenia. Taktiež miesto papierovej účtenky si pri nákupe v predajni môžu zvoliť digitálny doklad do aplikácie.

„Naším dlhodobým cieľom je prinášať zákazníkom stále lepšie a komplexnejšie služby, ktoré im uľahčujú nakupovanie. Neustále zvyšujeme komfort a flexibilitu, aby bol zážitok z nakupovania v dm čo najpríjemnejší, či už zákazníci nakupujú priamo v predajni alebo online. Rozšírenie expresných služieb a zavedenie digitálnej e-účtenky sú prirodzeným krokom k lepšej dostupnosti sortimentu a zároveň k napĺňaniu našich cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.

Mnohí sa potešia

Zákazníci môžu pre svoje nákupy využiť online objednávanie na stránke alebo priamo v mobilnej aplikácii. Následne majú na výber dva expresné spôsoby prevzatia tovaru: Expresné vyzdvihnutie do 30 minút a expresné doručenie do 20.00 hod.

Expresné vyzdvihnutie je pre všetkých, ktorí si chcú už hotový a zabalený nákup iba vyzdvihnúť v predajni. Tovar je pripravený na vyzdvihnutie do 30 minút od odoslania objednávky alebo si zákazník môže sám zvoliť konkrétnu hodinu, kedy mu prevzatie najviac vyhovuje.

Expresné doručenie do 20.00 h znamená, že zákazníci vo vybraných mestách môžu rozhodnúť aj pre doručenie nákupu priamo domov. Táto možnosť je dostupná v 20 oblastiach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pápež urobil to, čo nikto pred ním: Ospravedlnil sa svetu. Pozrite sa, za čo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac