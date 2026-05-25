Hrozí mimoriadne nepríjemná situácia: Pozostatky veľryby Timmyho môžu explodovať

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Dánske úrady vydali varovanie, aby sa ľudia k pozostatkom nepribližovali.

Ako sme vás informovali, celý svet sledoval pokus o záchranu veľryby Timmyho. Žiaľ, veľryba napokon uhynula, jej telo sa našlo v blízkosti dánskeho ostrova Anholt. Teraz ale hrozí nepríjemná situácia.

Timmyho sa pokúšali zachrániť aj milionári

Ako informuje web IFL Science, prebehlo niekoľko pokusov o záchranu veľryby, ktorá dostala meno Timmy, všetky však boli márne. Príčina jej uhynutia zatiaľ nie je známa. Telo zvieraťa sa však v súčasnosti nachádza neďaleko dánskeho pobrežia a úrady majú obavy, že by mohlo explodovať. Príbeh 10-metrového mladého samca upútal pozornosť verejnosti už v marci, keď uviazol na pieskovom výbežku v Baltskom mori.

Miestna pobrežná stráž, hasiči a námorní záchranári sa ihneď snažili o jeho záchranu. Timmyho stav sa však zhoršoval. Úrady napokon rozhodli, že nie je možné zviera zachrániť, čo ale vyvolalo vlnu nevôle.

To podnietilo dvoch milionárov, aby súkromne financovali misiu na jeho vyslobodenie. Vyšlo ich to na približne 1,5 milióna eur. Odborníci tento krok kritizovali. Verili, že Timmy je zrejme zranený a tak či onak nemá veľké šance na prežitie. Operácia bola napokon ukončená 2. mája, no úrady informovali, že Timmy neprežil.

Dánske úrady vydali varovanie

Dánske úrady vydali varovanie, aby sa ľudia k jeho pozostatkom nepribližovali. Hoci chápu, že pre verejnosť môže byť niečo také zaujímavé, uhynutá veľryba môže byť zdrojom ochorení, ktoré sa môžu preniesť aj na človeka. Navyše, v tele zvieraťa sa hromadia plyny, čo môže spôsobiť explóziu.

Znie to síce príšerne, no zaznamenaných bolo už viacero podobných prípadov. Keď sa telá veľrýb začínajú rozkladať, plyny produkované baktériami v ich orgánoch, vrátane metánu, spôsobujú nafúknutie. Keďže však majú veľmi hrubú kožu a tukovú vrstvu, plyn zostáva uväznený, až kým sa nahromadí do takej miery, že zviera praskne.

Takto sa to nerobí

Jeden z najznámejších incidentov sa odohral v roku 1970 v americkom Oregone. V tom prípade však išlo o snahu o kontrolovanú explóziu a úrady sa rozhodli, že telo vyplavenej veľryby vyhodia do vzduchu za pomoci dynamitu. Dúfali, že pozostatky tak odplávajú ďalej do oceána, namiesto toho sa však kusy veľryby rozleteli po okolí a zvyšok ostal na pláži.

Môžete si byť istí, že keď k tomu dôjde, nechcete byť v blízkosti zvieraťa. Dánske úrady preto plánujú pozostatky za pomoci lán odtiahnuť ďalej do mora.

