Šokujúca diagnóza po babskom večere: Žena si náhodou nahmatala hrčku a zistila, že sa lekári mýlili

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Lekári jej roky tvrdili, že ide o stuhnutý krk.

Niekedy sa môže stať, že si neuvedomíte, koľko príznakov choroby ste mali, až kým nemáte v rukách presnú diagnózu a zistíte, že to, čo ste považovali za normálne, v skutočnosti ohrozovalo a ničilo vaše zdravie. Svoje o tom vie Britka, ktorej sa svet obrátil hore nohami po tom, ako si nahmatala hrčku na nečakanom mieste.

26-ročná Hannah Sheridan z Británie sa jeden večer vybrala s kamarátkami na pohár vína. To, čo však začalo ako klasický babský večer, skončilo ako začiatok nočnej mory. Jej príbeh spracovala Profimedia.

Foto: Profimedia

Okamžite potrebovala operáciu

Počas toho, ako bola Hannah s kamarátmi von, zrazu si nahmatala obrovskú hrčku na krku. „Bola som v šoku,“ opísala moment, keď jej lekári následne potvrdili, že nejde o banalitu. Okamžite podstúpila operáciu štítnej žľazy a prišlo sa na to, že na nej má nádor. Zákrok však rakovinu, nanešťastie, nezastavil. Zákernej chorobe sa medzitým podarilo v tele rozšíriť a Hannah teraz čaká odstránenie celej štítnej žľazy.

„Dúfam, že toto bude koniec a budem sa môcť pohnúť ďalej,“ hovorí dnes Londýnčanka, ktorej sa po prvej operácii po prvýkrát v živote upravila menštruácia a krk ju úplne prestal bolieť. „Ale ak je to agresívna forma rakoviny, kto vie, čo bude ďalej?“ pýta sa s neskrývanými obavami.

Foto: Profimedia

Zdravotné problémy mala aj predtým

Hannah mala zdravotné problémy už celé roky pred objavením nádoru. Lekári jej diagnostikovali syndróm polycystických vaječníkov (PCOS) a syndróm dráždivého čreva, no pulzujúcu bolesť v zadnej časti krku jej vraj spôsobovali „len napäté svaly“.

„Žiadny z mojich príznakov nebrali vážne,“ sťažuje sa mladá Londýnčanka a pokračuje: „Povedali mi, že je to normálne. Ale hlboko vo vnútri som vedela, že sa deje niečo oveľa horšie.“

„Z konečnej diagnózy som bola úplne hotová,“ priznáva Hannah a dodáva: „Po prvotnom šoku som sa však cítila zvláštne pokojne. Nemala som inú možnosť, než to prijať.“

Navyše, tu jej problémy nekončia. Po odstránení štítnej žľazy bude musieť doživotne užívať substitučnú liečbu. Na záver len skonštatovala: „Ženské zdravie neberieme dostatočne vážne. Mali by sme mu načúvať – inak môže byť neskoro.“

