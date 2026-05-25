Mária Čírová prežíva veľkú zmenu v rodine: Odchod milovaného človeka ju dohnal k slzám

Foto: Instagram.com/olyakhomichmakeup, Instagram.com/mariacirova

Jana Petrejová
Nechýbali ani silné slová.

Každá rodina si raz prejde obdobím, keď deti začnú robiť prvé veľké kroky k samostatnosti. Hoci je to prirodzená súčasť života, pre rodičov ide často o veľmi emotívny moment. Presne takéto obdobie teraz prežíva aj obľúbená slovenská speváčka Mária Čírová, ktorá sa fanúšikom zdôverila s veľkou životnou zmenou vo svojej rodine.

Jej dcéra Zoe totiž odišla z domu. Správa, ktorá mnohých fanúšikov prekvapila, znamená pre speváčku začiatok úplne novej etapy. Domácnosť, ktorá bola dlhé roky plná každodenného ruchu, spoločných chvíľ a rodinnej energie, sa zrazu mení. Aj keď ide o prirodzený krok v živote mladého človeka, pre mamu je podobná zmena vždy citlivá.

Emotívne lúčenie s dcérkou Zoe

Mária Čírová už viackrát dala najavo, aká je veľmi citlivá, a že rodina patrí medzi jej najväčšie priority v živote. Aj preto sa zdá, že odchod dcéry vníma veľmi intenzívne, o čom svedčia speváčkine slová vo videu na sociálnej sieti, ktorý zachytáva pohľad na lietadlo na oblohe.

“Keď sa pozrieš na oblohu a v tom lietadle sedí tvoje dieťa. Kýva ti z výšky a ty stojíš doma v záhrade, s hrdosťou… aj slzou v oku,” napísala Mária Čírová, ktorú možno považovať za veľmi inšpirujúcu, na Instagrame. Spevácka diva taktiež pripojila menší obrázok mapy, ktorý zrejme ukazuje trasu lietadla.

Podľa popisu sa Zoe rozhodla venovať štúdiu v zahraničí, a práve preto opustila domov. “Ľúbim ťa. A nech je svet k tebe taký krásny, aké máš srdce. Uži si každý moment svojho študijného pobytu láska!” pokračovala. Napriek emóciám cítiť z jej slov to, aká je pyšná, že jej dcéra sa vydala za svojimi snami a novými skúsenosťami.

Zoe bola fanúšikom známa už od detstva a mnohí sledovali, ako vyrastá po boku svojej slávnej mamy. Dnes z nej vyrástla mladá žena pripravená objavovať svet a budovať si vlastnú budúcnosť, aj keď aj jej je smutno za rodinou.

“Mami. Už plačem, veľmi mi chýbate,” okomentovala Zoe zverejnené video, na konci ktorého je vidieť, ako jej Mária Čírová kýva zo záhrady. Hoci jej dcéra odišla do zahraničia, ich vzťah zostáva i naďalej veľmi blízky a silný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Má slabosť pre fastfood. Manžel Seleny Gomez odkryl jedálniček hviezdy a bonzol na ňu súkromné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac