Mária Čírová prežíva veľkú zmenu v rodine: Odchod milovaného človeka ju dohnal k slzám

Každá rodina si raz prejde obdobím, keď deti začnú robiť prvé veľké kroky k samostatnosti. Hoci je to prirodzená súčasť života, pre rodičov ide často o veľmi emotívny moment. Presne takéto obdobie teraz prežíva aj obľúbená slovenská speváčka Mária Čírová, ktorá sa fanúšikom zdôverila s veľkou životnou zmenou vo svojej rodine.
Jej dcéra Zoe totiž odišla z domu. Správa, ktorá mnohých fanúšikov prekvapila, znamená pre speváčku začiatok úplne novej etapy. Domácnosť, ktorá bola dlhé roky plná každodenného ruchu, spoločných chvíľ a rodinnej energie, sa zrazu mení. Aj keď ide o prirodzený krok v živote mladého človeka, pre mamu je podobná zmena vždy citlivá.
Emotívne lúčenie s dcérkou Zoe
Mária Čírová už viackrát dala najavo, aká je veľmi citlivá, a že rodina patrí medzi jej najväčšie priority v živote. Aj preto sa zdá, že odchod dcéry vníma veľmi intenzívne, o čom svedčia speváčkine slová vo videu na sociálnej sieti, ktorý zachytáva pohľad na lietadlo na oblohe.
“Keď sa pozrieš na oblohu a v tom lietadle sedí tvoje dieťa. Kýva ti z výšky a ty stojíš doma v záhrade, s hrdosťou… aj slzou v oku,” napísala Mária Čírová, ktorú možno považovať za veľmi inšpirujúcu, na Instagrame. Spevácka diva taktiež pripojila menší obrázok mapy, ktorý zrejme ukazuje trasu lietadla.
Podľa popisu sa Zoe rozhodla venovať štúdiu v zahraničí, a práve preto opustila domov. “Ľúbim ťa. A nech je svet k tebe taký krásny, aké máš srdce. Uži si každý moment svojho študijného pobytu láska!” pokračovala. Napriek emóciám cítiť z jej slov to, aká je pyšná, že jej dcéra sa vydala za svojimi snami a novými skúsenosťami.
Zoe bola fanúšikom známa už od detstva a mnohí sledovali, ako vyrastá po boku svojej slávnej mamy. Dnes z nej vyrástla mladá žena pripravená objavovať svet a budovať si vlastnú budúcnosť, aj keď aj jej je smutno za rodinou.
“Mami. Už plačem, veľmi mi chýbate,” okomentovala Zoe zverejnené video, na konci ktorého je vidieť, ako jej Mária Čírová kýva zo záhrady. Hoci jej dcéra odišla do zahraničia, ich vzťah zostáva i naďalej veľmi blízky a silný.
